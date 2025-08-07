Un nuevo siniestro vial con consecuencias fatales se registró en la provincia de Córdoba en las últimas horas del miércoles. Esta vez, el trágico episodio ocurrió sobre la ruta nacional 9, a la altura de la localidad de General Roca, donde dos camiones colisionaron por causas que aún se investigan.

El impacto dejó como saldo la muerte de uno de los conductores, un hombre argentino de 51 años que manejaba un camión Scania que transportaba motores. Según las primeras pericias realizadas en el lugar, el vehículo habría chocado por alcance contra otro camión de gran porte que circulaba delante suyo, con patente brasileña.

El conductor del vehículo extranjero, un hombre mayor de edad, resultó con diversas lesiones y fue trasladado al hospital de la localidad de Marcos Juárez, donde recibió atención médica y quedó en observación. Hasta el momento, su identidad no fue dada a conocer oficialmente.

Efectivos de la Policía Caminera, bomberos voluntarios y personal de emergencias médicas intervinieron en el lugar del siniestro, donde se desplegó un importante operativo de asistencia y control del tránsito. La ruta permaneció parcialmente cortada durante varias horas mientras se realizaban las tareas de peritaje, remoción de los vehículos y limpieza de la calzada.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre las causas del choque, aunque señalaron que las condiciones climáticas y de visibilidad eran óptimas al momento del accidente. Se evalúa la posibilidad de una distracción, una falla mecánica o una maniobra imprevista, como detonantes del impacto.