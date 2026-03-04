La noticia se confirmó al caer la tarde del martes y terminó de sellar una madrugada que ya había sido violenta: el adolescente que había resultado gravemente herido durante un intento de robo en una vivienda de Santo Tomé murió a las 19.10 en el Hospital Cullen. Tenía 16 años y había ingresado horas antes con un traumatismo encéfalo craneano severo tras un enfrentamiento con el dueño de la casa.

El episodio se remonta a las 5.10 del 3 de marzo, en una propiedad ubicada en Zavalla al 1400, esto es, en cercanías del cuartel de Ingenieros Anfibios. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona ajena al domicilio y movilizó al Comando Radioeléctrico.

Ruidos en el patio

Al llegar, los uniformados entrevistaron al propietario, un hombre cuyas iniciales son F.M.A., de 38 años, quien relató que dormía junto a su madre cuando escucharon ruidos en el patio.

Según su versión, al salir se encontró con un joven que intentaba huir con algunas pertenencias. En ese contexto se produjo un forcejeo. El dueño de casa tomó una barreta de hierro de unos 70 centímetros y lo golpeó en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza. El jovencito cayó inconsciente en el lugar.

Fiscal Andres Marchi . Foto: archivo El Litoral

Una ambulancia del 107 lo trasladó de urgencia al Cullen, donde quedó internado en terapia intensiva e incluso fue ingresado a quirófano durante la mañana. En paralelo, la policía preservó la escena y dio intervención al fiscal Dr. Marchi.

Por su parte, personal de la Policía de Investigaciones realizó peritajes y secuestró una barreta de hierro y un cuchillo de cocina hallado en la vivienda.

Muerte y cambio de carátula

Antes del amanecer, a las 5.55, el propietario fue aprehendido bajo la calificación provisoria de Lesiones graves dolosas y trasladado a la Subcomisaría Novena. Con el correr de las horas, el jovencito aun herido fue identificado como A.G.V.

El momento de la detención del dueño del inmueble. Foto: Gentileza

El parte médico definitivo llegó al anochecer. A las 19.10, el profesional de la Unidad de Terapia Intensiva informó el deceso del adolescente. Con esa confirmación, la causa judicial deberá reencuadrarse y profundizar en la mecánica del hecho ocurrido en ese patio santotomesino, donde un intento de robo derivó en un desenlace irreversible.