Un motociclista falleció este martes 3 de marzo, pasadas las 13, en un siniestro vial ocurrido en la intersección de San Lorenzo Oeste e Ituzaingó, en Concordia.

El lamentable episodio involucró a una motocicleta Motomel 125 cc tipo cross y la unidad 87 de la Cooperativa de Trabajo Transportes Concordia Ltda. (Línea 1).

De acuerdo con lo que se pudo reconstruir, el motociclista, identificado como Juan Carlos Cayetano Malarini, de 65 años, circulaba por San Lorenzo en sentido oeste-este, por el carril derecho. En esas circunstancias, y según indicaron testigos, habría intentado avanzar entre una camioneta y el colectivo que aguardaban la habilitación del semáforo.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor de la moto habría perdido el control del rodado y cayó debajo del colectivo que en ese momento inició la marcha al ponerse la luz verde, arrolló al motociclista y le provocó la muerte.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Segunda y la Policía Científica bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie y el fiscal Tomás Tscherning.