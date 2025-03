El amor entre Coty Romero y Nacho Castañares, una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo desde su paso por Gran Hermano 2022, llegó a su fin. Luego de varios meses juntos, ambos decidieron tomar caminos separados, algo que fue confirmado por el propio Nacho a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte, siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte. No estamos más juntos con Co”, comenzaba el comunicado de Nacho. En un intento de aclarar la situación, Castañares fue claro en sus palabras: “No quieran buscar nada porque no lo hay, nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo. Simplemente, elegimos eso porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar”.

Castañares también aprovechó para agradecer a los seguidores por el apoyo y para dejar en claro que no había maldad detrás de la ruptura: “El amor es inmenso y el respeto aún más y solamente estoy haciendo esto porque ustedes fueron parte hasta más de nuestro día a día. Pero también sabiendo eso, es lo único que pido tanto para ella como para mí. Gracias por acompañarnos siempre”, concluyó.

Esta no es la primera vez que la pareja atraviesa una separación. En febrero pasado, ya se había confirmado que ambos habían decidido ponerle fin a su relación, una noticia que sorprendió a muchos de sus seguidores. La confirmación de la ruptura fue anunciada en el programa LAM (América), donde se revelaron algunos detalles que daban cuenta de la difícil decisión que tomaron.

La separación no pasó desapercibida, y poco a poco comenzaron a salir a la luz los pequeños indicios que la precedieron. Fotos eliminadas de las redes sociales, historias destacadas que desaparecieron y un silencio cada vez más evidente entre ellos, desataron las especulaciones. Los fanáticos no tardaron en poner en duda la relación y, al final, Fefe Bongiorno confirmó los rumores: “Yo trabajo con los chicos, hacemos el programa todos los días. No se vio nada raro. Estaban bien. Y justo hacía poco se habían dado ese anillo de promesa”.

Puede interesarte

La reacción de Coti Romero al comunicado de Nacho Castañares

El domingo por la tarde, Nacho escribió un comunicado en sus redes sociales informando a sus seguidores sobre el fin de su relación, destacando que no ocurrió ningún tipo de infidelidad o falta de respeto.

A las horas, la influencer compartió su reacción ante el posteo de su ex pareja: “Estaba llorando, me miré al espejo y me empecé a reír”, escribió junto a una foto de ella visiblemente afectada por lo sucedido.

Después compartió un video de ella riéndose de la situación y mostrandole a sus seguidores sus ojos llorosos e hinchados por haber llorado: “Estoy desquiciada”, alcanzo a decir.

Por último, compartió un meme de una persona llorando acompañado del texto “ni me dolió”.