A pesar de la controversia por el nombre, los mensajes de felicidad no tardaron en llegar tras la primera foto oficial de la pequeña.

La modelo Cami Homs compartió la primera imagen de su recién nacida Aitana, producto de su relación con el futbolista José “El Principito” Sosa, con una publicación que enterneció a todos sus seguidores.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la influencer mostró a Aitana en su cuna, vestida con un conjunto blanco estampado y una gorrita. “Te hiciste desear tanto. Bienvenida princesa nuestra”, escribió.

A pesar de la controversia por el nombre elegido, la publicación explotó de me gustas y comentarios positivos hacia la pareja, reuniendo un total de 356 mil likes al momento.

La polémica se encendió cuando un usuario de X (ex Twitter) destacó el trasfondo del nombre elegido. "Diganme que es joda que le puso el nombre de la piba con la que Yatra engañó a Tini", escribió la cuenta @conurbarbie, en un mensaje que alcanzó casi 700.000 visualizaciones en pocas horas.

Para el "fandom", la elección de Homs no fue casualidad, sino un guiño irónico o un "palito" hacia la ex de su ex marido, utilizando el nombre de la mujer que habría sido la tercera en discordia en la relación anterior de la estrella pop.