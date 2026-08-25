Durante su espacio como conductora en La mañana con Moria (eltrece), en reemplazo de Moria Casán, Fátima Florez se despachó una vez más en contra de su expareja Norberto Marcos y dijo que las cuestiones judiciales con respecto al productor teatral “están encaminadas”.

La humorista, además, sorprendió con una declaración en la que denunció que recibió comunicaciones intimidatorias luego de haber llorado en vivo por la situación que atraviesa.

“He tenido llamados a las 2 o 3 de la mañana. Eso lo quiero decir. Y obviamente me levanto 6.15 para venir acá. Fueron anónimos y llamados no anónimos. Obviamente que no atendía, pero creo que eran llamados perturbadores. Me parece que un llamado a las 2 de la mañana uno piensa lo peor, que le pasó algo a un familiar mío. Me parece mucho eso. Es ponerte en una alerta que no es necesario”, comentó la actriz.

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Sobre este tema, Federico Seeber fue directo con la pregunta. “¿Hablaste de tus abogados para poner restricciones?“, buscó saber. ”No sé si amerita. Esto pasó todo en cuestión de pocas horas. Me veo sorprendida y abrumada un poco por todo. M estoy un poco desayunando con todo, porque desgraciadamente, naturalizaba muchas cosas", reconoció la humorista.

También, Fátima dijo que lo que vivió el lunes “fue heavy” y que tuvo un “día difícil”. “Creo que también soy una mujer que me caracterizo por la resiliencia y siempre salir para adelante y pase lo que pase, siempre estar”, agregó.

Fátima fue contundente en #LaMañanaConMoria al responderle a Norberto, su expareja. pic.twitter.com/XyJNqODUYl — eltrece (@eltreceoficial) August 24, 2026

La imitadora le respondió a Norberto Marcos, que dijo que a ella nunca le cayó bien su hijo. “Son acusaciones muy fuertes. No tengo ganas de naturalizar. Él tiene muchas contradicciones”, dijo.

Además, Fátima le sugirió a su expareja que ya no piense más en la relación que tuvieron alguna vez. “Nos va a hacer bien a todos seguir adelante. Estoy orgullosa de ser quién soy. Callé muchos años y nadie me influenció. Creo que eso lo naturalicé durante muchos años hasta que un día desperté”, comentó.

Este lunes, Fátima Florez no había podido contener la angustia durante el programa de Moria Casán y se largó a llorar al hablar del conflicto judicial que mantiene con su expareja, Norberto Marcos.

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“¿Se están reclamando dos inmuebles que tenían juntos?“, preguntó el panelista Gustavo Méndez para entender el conflicto. “Está a la vista de todo el mundo lo que he hecho. Me quiere sacar la casa donde vivo. Trabajo desde los 17 años”, exclamó la actriz.

La humorista respondió con evidente molestia por el proceso judicial: “Está en un litigio legal cuando yo he trabajado toda mi vida. He hecho funciones donde no comía entre función y función porque no tenía tiempo”.

Fátima remarcó el esfuerzo que hizo durante todos sus años de carrera. “Nadie me regaló nada, me costó mucho todo”, manifestó.