Nancy Pazos se separó en malos términos de Diego Santilli y considera que el político es “una mala influencia” para sus hijos. Minutos previos a que se conocieran los resultados de las elecciones legislativas del domingo, la periodista reconoció en un streaming que no quería que a su ex le fuera bien.

"No quiero que le vaya bien", reconoció Nancy Pazos, al ser consultada por la candidatura de su exmarido, que se presentaba a la cabeza de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

"Se transformó en un ser humano extraño para mí. Totalmente extraño. Es una mala influencia también para mis hijos", agregó la periodista.

"¿Tus hijos son libertarios?", le preguntaron en el streaming y ella respondió que sí porque "están muy influenciados". De hecho, estuvieron con su padre en el momento en el que se enteró de su victoria y se pudo ver a uno de ellos muy emocionado con el resultado de las elecciones.

La periodista Nancy Pazos y el político Diego Santilli fueron pareja durante varios años. Se casaron y tuvieron tres hijos en común: Nicanor, Tonio y Teo Santilli Pazos. La pareja duró 20 años, entre 1993 y 2013. En 2014, el político oficializó su relación con la exmodelo Analía Maiorana, con quien continúa hasta la actualidad.