Un tribunal neerlandés condenó este miércoles al delantero del Spartak de Moscú Quincy Promes a seis años de prisión en rebeldía por tráfico de drogas.

El ex internacional de Países Bajos no asistió a la vista judicial en Ámsterdam y no se espera que regrese al país en un futuro próximo.

Los fiscales pidieron el mes pasado una condena de nueve años para Promes, por su implicación en el contrabando de 1.360 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes, en Bélgica, con destino a los Países Bajos en dos envíos en 2020.

El tribunal sostuvo que las escuchas telefónicas habían demostrado que Promes había participado directamente en los envíos de la droga, oculta en cargamentos de sal procedentes de Brasil, y en su posterior transporte desde el puerto.

Sus abogados indicaron al diario neerlandés AD que Promes recurriría la sentencia, porque niega los cargos de importación, exportación, transporte y posesión de la droga.

En otro caso judicial en el país, el ex delantero del Ajax de Ámsterdam y el Sevilla, de 32 años, fue condenado el año pasado en rebeldía a 18 meses de cárcel por agresión, en relación con una pelea en 2020 en la que apuñaló a un primo en la rodilla. Promes también presentó un recurso contra esa sentencia.