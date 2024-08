La influencer Nati Jota denunció en su cuenta de X como sitios de apuestas online, e inclusive marcas de celular utilizan su imagen alterada con Inteligencia Artificial para estafar personas, y alertó a sus seguidores para que no sean futuras víctimas.

“Estoy enojada, preocupada y angustiada”, comienza el descargo. “Hay una cuenta que vende celulares en Instagram que modificó una story mía como si yo los hubiera recomendado y la tienen en sus destacadas. Estafadores hdps”, denunció.

Además, reveló que este no fue un caso aislado, sino que ya le había ocurrido con una página de apuestas online: “El otro día un video mío con IA recomendando invertir en no sé qué”.

La influencer manifestó su tristeza ante las posibles víctimas de estas páginas que utilizan su imagen sin autorización: “Me da pena pensar que alguien puede caer”.

Estoy enojada, preocupada y angustiada. Hay una cuenta q vende Celus en ig que modificó una story mía como si yo los hubiera recomendado y la tienen en sus destacadas. Estafadores hdps. El otro día un video mío con IA recomendando invertir en no sé qué. Me da pena pensar q… — NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ (@natijota) August 6, 2024

“Aunque no sea mi responsabilidad, ahora que sé que existe, siento que sí lo es advertirlos y hacer todo lo posible para que eso se baje; pero denuncié mil veces lo de IA, y para Instagram estaba en regla”, se quejó y advirtió a sus seguidores.

Luego, Nati Jota detalló como era el video que le apareció en la aplicación de fotos: “Era un video de mi cara con una voz similar a la mía diciendo cosas que nunca dije y recomendando INVERTIR", y agregó irónicamente: "Dale Instagram, seguro que no tiene nada de malo”.

“Lo de hoy es más casero, pero pueden caer y no quisiera. Me da impotencia", se lamentó y advirtió que le cambian el usuario para que no lo detecten en futuras denuncias: "Cambian el nombre de la cuenta a cada rato y me dificulta perseguirlos así. Además de que me bloquean”, cerró.

El uso indebido de la IA es un tema cada vez más recurrente y ya son un centenar de famosos que denunciaron como utilizan su imagen para tergiversarlas e inclusive crear imágenes falsas con connotación sexual.