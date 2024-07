Nazarena Vélez y Eliana Guercio protagonizaron una letal pelea en LAM (América TV) tras recordar un hecho que vivieron en el pasado y terminaron a los gritos en pleno vivo.

¿Qué pasó entre Nazarena Vélez y Eliana Guercio?

Este viernes por la noche, la pareja de Chiquito Romero fue invitada al programa de Ángel de Brito, y el conductor le preguntó "por qué siempre dijo que Nazarena le hizo la vida imposible".

En ese entonces, Nazarena se adelantó y expresó: "Vos eras una soreta primero. Nunca fuiste muy amorosa, vos misma lo estás diciendo".

"Ella siempre fue team Flor (De la V). Ella tomaba partidos y era conchuda. Cuando yo fui a reemplazar a Florencia era muy difícil porque hacíamos el mismo personaje y me la hiciste parir como buena soreta. De repente no tiraba algo que decía Florencia que yo no lo hacía, y me quedaba como 'ayudame'. Tu actitud fue chota. En otra obra siguió siendo chot*. Esa es mi percepción, siempre lo fuiste", detalló.



"Yo nunca fui chota con vos, estás loca", respondió Eliana. "Si vos me hacés algo, obviamente te ignoro. No invierto más que ignorarte. No es que me tomo el trabajo de hacértela pasar mal. Vos sí, vos llamabas a gente para que te venga a aplaudir a vos y abuchearme a mí. Era un montón", acotó dando su versión.

Luego, la hija de Barbie Vélez aclaró cómo fue lo que vivieron arriba del teatro: "En la guerra todo vale, yo te iba a hacer conch*. Me confrontabas con Gerardo (Sofovich)". Y Eliana afirmó: "Yo renuncié adelante tuyo. Porque Gerardo, para ponerte contenta a vos, me recontra puteó en el escenario y me puse a llorar".

Cabe recordar que, aquella obra teatral se estrenó en 2008, y fue la primera comedia musical escrita por Gerardo Sofovich. El elenco estaba confirmado por Nazarena Vélez, Eliana Guercio, Fernanda Neil, Evangelina Carrozzo, Paula Volpe, Andrea Esteves y la uruguaya Mónica Farro.

"Eso es un invento que inventaste vos hace muchos años, te lo creíste y lo sostuviste. A mí mientras me pongan la guita, no hay ningún problema. No está la guita, yo tengo otras ofertas", reflexionó Eliana cuando Nazarena le dijo que "era muy competitiva porque Gerardo le había dado un segundo lugar en el elenco".

Posteriormente, Guercio recordó otro conflicto que tuvieron en el pasado: "¿Por qué no contás lo que ustedes, cuatro o cinco yeguas, hacían en No somos santas? Hasta el camarín inundado tuve, me rompieron la puerta. Esta yegua dijo que yo le pegué una patada a una vestuarista".

Nazarena no se quedó callada y se defendió: "Vos me molestaste primera. Entonces pagué público para que me aplauda a mí y no a vos". Por otra parte, Eliana aseguró: "Yo sabía que no tenía que pelearme con Nazarena porque era un adiós". Y la panelista dijo: "Y mirá como me peleé con Gerardo, esa fue mi última temporada, la que compartí con vos, me trajiste una suerte".

Por último, Eliana Guercio contó que decidió darle un final a la obra teatral y renunció por los distintos cruces que tenía con la panelista, mientras Nazarena Vélez la tildó de ser como Furia de Gran Hermano (Telefe) en pleno vivo de LAM (América TV) por sus actitudes con ella. Meses después, Gerardo Sofovich prefirió rearmar un nuevo espectáculo con otro elenco.