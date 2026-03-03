Horas después de su arribo al país, Nahuel Agustín Gallo fue recibido por su familia y autoridades en el aeropuerto de Ezeiza. Su esposa, María Alexandra Gómez, compartió en redes sociales un mensaje emotivo sobre el reencuentro y pidió tiempo para que su familia se recupere del prolongado sufrimiento. “Nahu necesita sanar su cuerpo, su corazón y su mente”, escribió en su cuenta de X.

Gallo llegó en la madrugada acompañado por un fuerte operativo de seguridad. En Ezeiza lo aguardaban su esposa, su hijo Víctor de 3 años, su madre Griselda Heredia y funcionarios nacionales. La primera imagen difundida mostró al gendarme con su hijo en brazos, en medio de un clima de emoción y hermetismo oficial.

En su mensaje, Gómez agradeció el regreso de su marido y relató la intensidad de los días de detención. “Gracias, Dios mío… gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca”, escribió.

Definió los 448 días como “una lucha sin horarios, sin descanso, sin tregua”, y habló de “445 días de desaparición forzada para Nahuel”, describiendo ese tiempo como “14 meses viviendo con el corazón partido… pero nunca vencido”.

Atención médica y recuperación

Gómez destacó que el foco ahora estará en la recuperación de Gallo. “Nahu necesita sanar su cuerpo, y de eso ya se está ocupando un equipo médico”, indicó. Además, añadió: “Nahu necesita sanar su corazón y su mente… y de eso nos vamos a encargar nosotros, con amor, con paciencia, con abrazos que reparen cada herida invisible”.

Autoridades y familiares recibieron al gendarme en la pista del aeropuerto.

El vuelo que trasladó a Gallo aterrizó poco después de las 4:40 a.m. en un avión privado vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según informaron, el gendarme realizó el trayecto con la camiseta de la Selección y compartió mates con los pilotos.

La excarcelación se concretó luego de negociaciones que incluyeron la participación de dirigentes de la AFA y contactos con representantes de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

En Ezeiza también estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, la senadora Patricia Bullrich, y funcionarios de la AFA que acompañaron a Gallo durante el traslado. La entidad informó sobre la liberación antes que el Gobierno nacional y agradeció la gestión de Delcy Rodríguez, destacando los lazos positivos construidos a través del fútbol.

Un proceso que recién comienza

En su mensaje, Gómez señaló que el reencuentro marca solo el inicio de la recuperación familiar. “Tengo tantas preguntas guardadas, tantas cosas por decir… pero hoy las palabras se me mezclan con las lágrimas”, expresó.

Gallo regresó a Argentina tras un largo período en Venezuela. Crédito: REUTERS.

Y añadió: “Después de tanto tiempo, después de tanto dolor, de tanta incertidumbre, por fin pudimos volver a respirar. La felicidad no me entra en el pecho”.

Finalmente pidió intimidad: “Ahora solo necesitamos estar juntos. Mirarnos. Tocarnos. Confirmar que es real. Ahora necesitamos ser familia… sin miedo”.