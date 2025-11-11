El cuerpo de la mujer de 39 años, identificada como Débora Damaris Bulacio del Valle y cuyo paradero se desconocía desde el sábado, fue encontrado en un largo cerca del camping de Necochea donde había sido vista por última vez.

Más temprano, la Policía detuvo a su pareja -apuntado como principal sospechoso, quien se negó a declarar.

Por el caso, se desplegó un gran operativo de búsqueda con el objetivo de encontrar a la mujer. Según consignó el medio local Diario Necochea, las autoridades locales habían ordenado la investigación por posible femicidio, que se inició el fin de semana y continuó con la participación de diversas fuerzas.

Alrededor de 80 efectivos de la Policía de Necochea se abocaron a las tareas, que se concentraron en la playa y en el Parque Miguel Lillo, especialmente en la zona conocida como “El Caño”, donde se hallaron prendas personales que luego se confirmaron que eran de Débora.