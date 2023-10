Aunque se acercan las vacaciones de verano y muchos planean sus viajes y escapadas turísticas de manera anticipada, el contexto de incertidumbre económica generó un escollo para aquellos que eligen a los colectivos de larga distancia como medio de transporte. La mayoría de las empresas sólo venden sus pasajes hasta el 30 de noviembre, y decidieron demorar las ventas para los meses siguientes para tener más certezas sobre los precios vigentes.

"A diferencia de lo que pasa con otros actores, nosotros tenemos la tarifa regulada por el Ministerio de Transporte de la Nación; no podemos poner un precio para quedar resguardadas antes una disparada del dólar, eso hizo que algunas compañías demoraran la publicación de precios para el verano", dijo Gustavo Gaona, vocero de la Cámara de Ómnibus de Larga Distancia a nivel nacional, en diálogo con medios locales.

Según detalló, en todo el país hay entre 80 y 100 compañías que conectan más de 1600 destinos dentro del territorio argentino. Aclaró que hay algunas firmas que sí arriesgaron a mantener los precios y vender pasajes, por ejemplo, a la Costa Atlántica, o que tienen precios ya fijos para los destinos internacionales, que incluyen países limítrofes. Sin embargo, muchos eligieron ser cautelosos y demorar la publicación de las nuevas tarifas.

"No ha habido un acuerdo del sector o las cámaras sectores para no vender a partir del 1 de diciembre, se dio naturalmente desde las compañías por la incertidumbre de qué va a ocurrir con insumos de la actividad o el valor del combustible", indicó.

Si bien la temporada de verano suele ser un momento de gran demanda para el rubro, las empresas decidieron esperar para evitar que los perjudique un nuevo valor del dólar o una aceleración de la inflación. "Nos empezaron a decir que van a esperar unos días más", aclaró Gaona.

Se pueden encontrar pasajes de colectivo entre Neuquén capital y San Martín de los Andes, uno de los destinos más populares de la provincia, sólo hasta el día 30 de noviembre. Los tickets tienen un valor de entre 13 mil y 29 mil pesos, según la empresa y el tipo de servicio. Sin embargo, no hay valores publicados para el 1 de diciembre o los días posteriores.

Gaona reconoció que muchos pasajeros ya hicieron sus reservas de alojamiento en los destinos turísticos y aconsejó "que no dejen de ir a su compañía de confianza y preguntar, consultar en redes sociales, por ejemplo hay destinos de Costa Atlántica que pusieron venta hasta marzo". Señaló que las compañías tienen libertad para fijar precios y cupos por decisiones comerciales, por lo que también puede darse el caso de que sólo se vendan pocos asientos de cada ruta.

Agregó, a su vez, que "en los próximos días, con un panorama más claro, la oferta estará a la venta porque a las empresas no les sirve no poner un precio". En ese sentido, señaló que la incertidumbre puede llevar a muchos viajeros a optar por otros medios de transporte, como el avión o el auto particular.

"Más allá de ser empresas privadas, somos un servicio público y hay que seguir funcionando aún en temporada baja o con bajos pasajeros", dijo y agregó que las firmas están en una encrucijada porque deben aprovechar el verano para "hacer caja". Aclaró que muchos referentes del sector quieren esperar al domingo para saber quién gana las elecciones y qué perspectivas habrá para el futuro. "Más que incertidumbre económica es incertidumbre política", expresó.

Los servicios de los colectivos

En tanto, el vocero de la cámara aclaró que el servicio de larga distancia nacional no tiene ningún tipo de subsidio, a diferencia de algunas aerolíneas que pueden sostener la tarifa y lanzar promociones. De esta manera, hay compañías aéreas que lanzan boletos a un valor similar al de los viajes terrestres.

Señaló, además, que durante la pandemia de coronavirus se había restringido el servicio de viandas y comidas a bordo para evitar riesgos sanitarios. Aunque ahora los colectivos no están restringidos para servir alimentos, muchas compañías optaron por cobrar sólo el traslado de los pasajeros y no sumar servicios diferenciales que subirían mucho el valor de cada pasaje.

"Seguramente que en el futuro se pueda diferenciar eso y que la empresa cobre otro valor para el que quiera tener ese servicio", dijo sobre la opción de tarifas diferenciadas que ya ofrecen, por ejemplo, algunas aerolíneas, como las low cost. Estas empresas cobran una tarifa base que sólo incluye el traslado, pero dan la opción a los pasajeros de sumar a su reserva otros servicios adicionales por un monto extra.