Cansado de los robos y de la sensación de impunidad, un taxista protagonizó un hecho insólito en el barrio Sayhueque, en Neuquén. Tras identificar al ladrón que le había robado pertenencias de su auto, fue hasta su casa y lo enfrentó a golpes.

Todo comenzó cuando el conductor advirtió que le faltaban un criquet y documentación de su vehículo, un Fiat Siena blanco. El faltante llamó su atención y lo llevó a sospechar que había sido víctima de un robo durante la madrugada.

Para despejar dudas, el taxista revisó cámaras de seguridad de vecinos de la zona. En las imágenes pudo observar el momento exacto en el que un hombre se acercaba sigilosamente a su auto y se llevaba el botín, aprovechando la oscuridad y la tranquilidad del barrio.

Según relataron vecinos de Sayhueque, el acusado ya era conocido en la zona por cometer reiterados robos. A pesar de haber sido agredido en otras oportunidades, aseguraron que seguía actuando con total impunidad.

Lejos de realizar una denuncia policial, el taxista avanzó por su cuenta. Luego de averiguar la dirección del sospechoso, se dirigió directamente hasta su domicilio con la intención de enfrentarlo.

#Argentina l Cansado de los robos y de la sensación de impunidad, un taxista protagonizó un hecho insólito en el barrio Sayhueque, en Neuquén. Tras identificar al ladrón que le había robado pertenencias de su auto, fue hasta su casa y lo enfrentó a golpes. pic.twitter.com/qPZNuoH6Qr — Señal Capital (@senalcapital) January 13, 2026

El episodio quedó registrado por un vecino que grabó la escena con su celular. Apenas llegó a la casa, el chofer se cruzó con el presunto ladrón y, antes de que pudiera escapar o esconderse, comenzó a golpearlo.

En el video se observa cómo el taxista le propina varias trompadas en distintas partes del cuerpo, mientras el acusado intenta defenderse y retroceder. La situación generó tensión entre quienes presenciaban el violento cruce.

Finalmente, el hombre logró refugiarse dentro del domicilio. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud y si el caso fue judicializado o llegó a manos de la Justicia.

Mientras tanto, el barrio permanece en vilo. La bronca por la inseguridad no afloja y el episodio volvió a poner en foco el hartazgo de los vecinos frente a los robos y la falta de respuestas.