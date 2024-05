Cuatro hombres encapuchados y con guantes se llevaron un botín millonario en indumentaria. Por segunda vez consecutiva, robaron en la nueva sucursal de Croma.

"Hoy -martes- a las 4 de la mañana me llaman diciéndome que habían entrado de nuevo. Estacionaron dos motos, le pegaron piedras a los vidrios, entraron y se volvieron a llevar 40 camperas de nieve. Para llorar", expresaron los dueños del comercio Croma.

Tienen varias sucursales en Neuquén y Cipolletti; y no es la primera vez que los golpea un hecho delictivo. "Nos ha pasado que nos roben chicos que pasan, manotean lo que encuentran o rompen un vidrio y se llevan lo que tienen a mano. Pero nunca a este nivel. Esto no es al azar, esto está planeado. Iban súper encapuchados, con cascos o pasamontañas, y las dos veces usaron guantes", sostuvieron.

El robo tuvo lugar en la nueva sucursal de Croma, en Centenario, sobre calle Antártida Argentina al 300. Abrió sus puertas en enero, en el casco viejo de la ciudad, donde también fue inaugurado algo parecido a un shopping. Entonces, los comerciantes pusieron rejas a la puerta de blindex. Fue el segundo hecho delictivo que sufrieron en menos de un mes.

El 14 de abril, a las 00.45, cuando todavía había algo de tránsito, cuatro personas llegaron a bordo de una camioneta Toro, que andaba con una sola luz. Forzaron la puerta de blíndex y por debajo de la reja pasó uno de los cuatro, el más pequeño en apariencia. Rápidamente, comenzó a pasarle las camperas de nieve que encontró en un perchero, mientras los otros las cargaban rápidamente en la camioneta.

Descontrol total

"En ese momento no teníamos alarma. Nos avisó un cuidador. El chico de la seguridad, estaba con la novia en lugar de cuidar el perímetro. Las luces del predio se habían cortado. Y cuando aparece, ya encontró todo tirado. Conclusión, nos robaron 50 camperas. No quiero pensar mal, pero todo parece muy raro", recordó Belén, la propietaria.

También fue sospechoso que no llamara la atención una camioneta llena de camperas en la caja. No era tan tarde. Y que en su andar, nadie hubiera parado el vehículo. "Estaba con una sola luz", remarcó.

En su momento, radicó la denuncia policial y personal de la Comisaría Quinta le pidió que no divulgue el hecho para resguardar la investigación. Sin embargo, hasta la fecha no pudo recuperar las camperas que se llevaron ni saber quiénes fueron los autores. Es más, comentó que en el marco de otro procedimiento, efectivos policiales se comunicaron con ella para decirle que habían encontrado mercadería de Croma. Sin embargo, resultó más tarde que la ropa era usada y había sido comprada. "No eran las camperas que nos habían robado", sostuvo.

Reclaman seguridad

Así que esta vez, cuando tuvo que volver a pasar por el trago amargo de otro robo en el mismo local, quiso hacerlo público.

"Cumplimos 30 años con Croma, jamás nos pasó algo así. Nunca, nunca", advirtió la dueña.

Si bien reconoció que la Policía de Centenario le falta de todo, al mismo tiempo se expresó muy desilusionada con su accionar. "Todo el mundo está pidiendo seguridad", afirmó.

"Está tremendo Centenario. Los comerciantes están pidiendo la emergencia. La Policía no da abasto con los móviles, el personal...las cámaras de seguridad, la mitad están rotas. No hay inversión". Belén, dueña de Croma.

Tras el primer robo, cuando tomó todos los recaudos de la Policía, también decidió poner alarma de seguridad. Pero ni eso le funcionó. Este martes por la madrugada, estacionaron dos motos afuera del comercio. Cuatro sujeros se bajaron, le pegaron piedras a los vidrios y entraron. "Se volvieron a llevar 40 camperas de nieve, entre 400 y 500 mil pesos cada una. Fueron directo a las camperas, todas con alarmas y etiquetas con nuestros códigos. El tema es la velocidad con la que roban, cómo entran, sacan, agarran las cosas y se van. Para llorar", manifestó indignada.

Segundo robo, en moto

En esta oportunidad, el trabajador de seguridad gritó "auxilio". "Estuvo a 50 metros, miraba desde la garita. Nunca se acercó", aclaró la propietaria del local. Sin embargo, otros muchachos durleros que viven en las inmediaciones salieron a correrlos, cuando arrancaron en las motos y con el botín en bolsas. "Así logramos recuperar algunas camperas...quedaron tiradas, en la vereda. Unas siete", contó la mujer.

Las motos que utilizaron para huir tenían caño de escape libre, menos de 150 cilindradas. "En menos de dos minutos vaciaron dos percheros de camperas; y mi mayor temor es que pueda pasar con los chicos adentro (trabajando)", cerró Belén.