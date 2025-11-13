Un conductor alcoholizado casi provoca una tragedia en pleno centro de Neuquén. Fue durante la madrugada de este jueves cuando quiso huir de un control sorpresa, embistió a un inspector de tránsito y tras un intento de fuga a gran velocidad, terminó incrustado contra un poste. Se salvó de milagro.

Fuentes policiales confirmaron que el test de alcoholemia le dio positivo: 1,89 gramos de alcohol en sangre.

El operativo de controles sorpresa se dio durante este miércoles por la noche. En pleno centro de la capital neuquina, una zona plagada de bares. En ese contexto, un joven de 25 años, altamente alcoholizado, quiso eludir dichos controles. En principio arremetió contra la moto de un inspector de tránsito, que intentó cortarle el paso. Y luego, pretendió huir a toda velocidad.

Rápidamente, varios policías motorizados iniciaron una persecución que terminó a varios kilómetros, cuando el conductor volvió a protagonizar un choque a la altura del puente carretero: fue contra un poste, según publicó La Mañana de Neuquén.

"Se le hizo un operativo cerrojo porque intentó eludir el control y chocó de manera deliberada a un agente de tránsito", explicó Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana provincial.

Y agregó: "Luego del choque, tuvo situaciones de fuga, de tratar de esquivar, se escapó raudamente a la zona norte, se hizo una persecución y lo tenemos demorado, tras el choque contra un puente carretero".