La visita de Nicki Nicole a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, dejó un momento inesperado al aire. La artista rosarina habló de su paso por la escuela secundaria y sorprendió al revelar que todavía tiene materias pendientes.

Durante la entrevista, la cantante recordó su experiencia en la Escuela Gurruchaga de Rosario, una institución pública de arte y técnica a la que logró ingresar después de probar durante una semana en otro establecimiento.

“Estaba buenísima porque era una de las escuelas públicas de arte y técnica; no hay muchas de esas y era muy difícil entrar”, contó.

También recordó que al principio no se había sentido cómoda en la otra escuela, donde no conocía a nadie y extrañaba a sus amigos. Su llegada a la Gurruchaga, en cambio, le permitió acercarse a distintas disciplinas artísticas.

“Hicimos teatro, periodismo y música. Aprendí un poco de todo”, destacó.

La confesión que sorprendió a Pergolini

El momento más llamativo llegó cuando le preguntaron si había terminado el secundario. Después de unos segundos, Nicki respondió: “Debo materias. Pero les puedo contar lo que me pasó”.

La respuesta provocó una reacción inmediata de Pergolini, que se levantó de su asiento y manifestó su enojo en tono de reclamo. La cantante, entre risas, quiso saber: “¿Se enojó con vos o conmigo?”. Luego volvió a preguntarle: “¿O sea, me perdonaste?”.

Nicky Nicole con Mario Pergolini

Por qué Nicki Nicole dejó materias pendientes

La artista explicó que su alejamiento de las aulas coincidió con el comienzo de su carrera musical. Después de lanzar una de sus primeras canciones, sus amigos empezaron a compartirla en redes sociales y el tema llegó a figuras de la música urbana como Duki y Cazzu.

“Cuando Duko me subió a una historia, se me apagó”, recordó Nicki sobre su antiguo celular, que no soportó la cantidad de notificaciones que recibió.

La repercusión de aquella publicación impulsó sus primeros viajes a Buenos Aires por compromisos laborales. “Empecé a viajar y en un momento falté mucho y me quedé libre”, explicó, al contar cómo terminó con materias pendientes del secundario.

El intercambio con Pergolini dejó una de las escenas más comentadas de la entrevista, en una charla en la que la cantante también repasó sus comienzos y el camino que la llevó a convertirse en una de las artistas argentinas con proyección internacional.