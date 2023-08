La argentina Nicki Nicole sorprendió a los participantes de Gran Hermano Chile al ingresar a la casa más famosa del mundo durante la fiesta de este día viernes. Bajo la temática de fiesta urbana, la cantante le mostró a los participantes su nueva colaboración musical con Jere Klein.



Y es que una nueva fiesta se tomó la casa más famosa del mundo y como todos los días viernes los participantes disfrutaron de un momento de relajo antes de la gran eliminación del día domingo.

Así fue su visita

Durante la transmisión del Espiando la Casa: La fiesta en CHV pudimos ver como Nicki Nicole ingresó a la casa de Gran Hermano y se dedicó a recorrer la casa mientras todos los participantes disfrutaban del inicio de la fiesta.

Fue aquí que luego de revisar la cocina y demás espacios fue directamente al SUM y entró, para sorpresa de todos los participantes, durante la canción “Marisola”.

Bajo la sorpresa de todos la argentina pidió que se tocará nuevamente la canción y compartió con los participantes, abrazando a Mónica e integrandola en el grupo con los demás.

Sorprendentemente Nicki ingresó a la casa a presentar “X eso BB” su nuevo tema en colaboración con Jeri Klein, mostrando el video exclusivamente a los competidores.

Aunque, para tristeza de los fanáticos de GH y además de Nicki Nicole, la argentina no cantó ninguna canción en la fiesta, sino que solo se dedicó a pasarla bien con los integrantes de la casa.

Asimismo también recibió un tour por las inmediaciones de la casa e incluso ingresó junto con Bigote al confesionario, donde pidió que ningún participante dejará la casa este domingo.

“Bueno, yo pido que no se vaya nadie porque todos me cayeron muy bien. Por favor, me quiero quedar un día, no mentira“, mencionó en el confesionario riéndose.

“No pero la verdad que todos son muy buenos, por favor que no se vaya nadie loco, una semanita aunque sea. Vamos Bigotes, sos un capo Bigote, me caes muy bien“, agregó antes de salir de la sala.

Asimismo vimos a Pincoya regalarle una de sus muñecas de protección y como Alessia le pidió un consejo para ser cantante.

Nicki Nicole sorprendió con su confesión

En los últimos meses, la intérprete de " NO voy a llorar" terminó su noviazgo con Trueno y, luego de un tiempo, se la vio muy cercana a Hassan Emilio Kabande Laija, el cantante mexicano mejor conocido con " Peso Pluma".

Después de que salieran a la luz las imágenes y videos de la rosarina y el mexicano paseando juntos por Disneylandia, los seguidores de ambos artistas se ilusionaron con que, algún día, uno de los dos confirmara el romance. Sin embargo, este viernes la cantante desmintió dichos rumores.

La trapera, en su interacción con los participantes del reality, claramente confesó: "Estoy soltera".



La visita de la cantante fue sumamente corta, lo que molestó un poco a los televidentes quienes esperaban ver más de la cantante. Finalmente al momento de despedirse Nicki mencionó que les había dejado un regalo a todos en el box de intercambio, el que eran poleras de su merch oficial.