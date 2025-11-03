El noviazgo de Nicki Nicole y Lamine Yamal llegó a su fin. Así lo comunicó el propio futbolista del Barcelona luego de que trascendieran rumores de infidelidad.

Tras conocerse la ruptura de la breve historia de amor, la cantante argentina se grabó con el disfraz que usó para Halloween y dejó sin palabras a sus fans.

En su perfil de Instagram Nicki compartió un video hot en el que se la ve luciendo un traje negro del personaje Venom de Spiderman, estilo catsuit.

La publicación de Nicki Nicole tras separarse de Lamine Yamal. (Foto: captura Instagram/nicki.nicole)

En el clip aparece bailando al ritmo de la canción “Putería” de DobleP. Además, en la descripción escribió: “Ustedes saben que amo Halloween, ¿no?“.

Los fanáticos de Nicki quedaron sorprendidos con el video de su ídola y por eso le escribieron todo tipo de comentarios. “No soy Lamine, pero cuando quieras me podés Yamal”, le dijo un internauta haciendo alusión a la separación del futbolista.

“¿La relación iba Yamal no?“, ”Imaginate ser Lamine y ver este video ahora...“, ”Mi amiga la que se quedó soltera", “Me empezó a gustar Spiderman”, “Estás hermosa” y “Te queda increíble”, fueron otras de las reacciones.

Lamine Yamal confirmó que se separó de Nicki Nicole

Tras los rumores de crisis que rodearon a la pareja en los últimos días, Lamine Yamal confirmó que se separó de Nicki Nicole. “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”, dijo en diálogo con Javi Hoyos, periodista español que dio a conocer la noticia al aire del programa D Corazón (RTVE).

El crack, a quien acusaron de haber engañado a la rosarina, desmintió por completo ese trascendido. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, remarcó. Y remató: “Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”.

Lamine Yamal y Nicki Nicole se separaron. (Foto: instagram/lamineyamal)

Las versiones de una ruptura empezaron la semana pasada cuando varios medios informaron que el delantero del Barcelona había sido visto con una modelo durante su viaje a Milán.

En ese sentido, la influencer Núria Marín, especializada en chismes de las celebridades y la realeza, se animó a dar el nombre de la mujer con la que habría estado Yamal: Anna Gegnoso, una italiana muy conocida en redes sociales.

Las versiones de este affaire llevan varios meses, ya que empezaron en diciembre de 2024 cuando coincidieron en el Hotel Armani en Milán y compartieron una fiesta. Desde ese momento, varios medios insisten en que el jugador de 18 años habría quedado “flechado”.