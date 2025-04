Una nueva polémica sacude al universo del streaming argentino. Ayer, Nico Occhiato y Migue Granados protagonizaron un fuerte cruce en X (ex Twitter) luego de que se desatara una acusación sobre el supuesto uso de bots para inflar los números de audiencia de Luzu TV. Según Occhiato, la maniobra buscaría desprestigiar a su canal y detrás de ella estaría su colega y competencia directa: Migue Granados, líder de Olga.

Inicio de la pelea

Todo comenzó este martes cuando la cuenta especializada X Real Time publicó un tuit señalando una irregularidad llamativa. Según el posteo, Olga lideraba la tarde con más de 50 mil usuarios conectados, mientras que Luzu TV registraba 43.215. En apenas diez minutos, sin cambios de programación ni invitados especiales, la plataforma de Occhiato saltó abruptamente a casi 61 mil conectados.

Rápidamente, Occhiato apuntó contra Real Time y denunció que les habían enviado bots para inflar los números: “Este número no es real, a esta hora solemos tener siempre 15k menos de audiencia. Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los 2 minutos, muy raro todo… nosotros no estamos compitiendo con nadie, no nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números. Solo tratamos de hacer el mejor contenido posible para nuestra comunidad. Sinceramente me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar ni nada pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado para que no hablen boludeces.”

Casualmente, el conductor de Olga tuiteó minutos antes, burlándose de la situación:

El video que avivó la polémica

En paralelo, una usuaria compartió un recorte de un programa de Olga donde Migue Granados reflexionaba sobre las "estrategias de competencia". En ese clip, el conductor aseguraba que no se consideraba “un buen tipo” por ciertas maldades cometidas, lo que muchos interpretaron como una admisión anticipada de maniobras desleales.

Nico Occhiato citó el posteo: “Listo. Ya entendí todo”.

Lejos de calmar las aguas, Granados respondió el mensaje asegurando que su equipo no tiene relación con el envío de bots: “Ese video que subió una usuaria que seguís es de un tema que venimos hablando hace meses. Y nosotros no te pusimos bots, porque no sabemos cómo hacerlo, Nico”.

Además dijo: “Lo que sí sabemos hacer es buenos shows, buenas fotos, buenos especiales, buenos estudios...”.

La respuesta incluyó una imagen generada por inteligencia artificial y la frase “entró la balubi”, en tono de burla.

"Claramente nos quieren ensuciar"

Esta mañana, Occhiato volvió a referirse al tema y reafirmó su postura: “Nosotros no tenemos la necesidad de hacer esto porque tenemos una comunidad real. Claramente nos están queriendo ensuciar”.