Nico Occhiato fue invitado al stream de Ángel de Brito en Bondi y habló sobre los viejos rumores que lo involucraban con Graciela Alfano cuando ambos participaban de un programa en Canal 9.

Ante la consulta de Ángel sobre cómo ‘sobrevivió’ a Alfano, el conductor de Nadie Dice Nada le respondió sincero: “Aprendí mucho con Graciela. Muy humilde y muy buena onda conmigo. Me acuerdo de que me llamaba post programa y me tenía una hora diciéndome cosas”.

Los rumores entre ambos comenzaron cuando Nico Occhiato era conductor de Todo Puede Pasar y Graciela Alfano formaba parte de la mesa de jurado, en el año 2021. Según las malas lenguas, los dos habrían tenido un “acercamiento” en los camarines del programa.

"Apareció en LAM diciendo que en un camarín... ¿te acordás?", le recordó De Brito.

"Eso es mentira", sostuvo Occhiato y agregó: “Al principio me enojaba, pero ahora, entiendo todo el juego, lo consumo y me divierte”.

Puede interesarte

Aunque el dueño de Luzu aclaró los rumores, también sostuvo que de haber ‘sucedido algo’ entre él y la ex jurado del Bailando por un sueño, no lo revelaría.