Nico Vázquez vivió uno de los momentos más especiales de su carrera al recibir una inesperada videollamada de Sylvester Stallone, el legendario actor de Hollywood que interpretó a Rocky Balboa. La comunicación se produjo semanas atrás, pero el protagonista de la versión teatral argentina decidió compartir recientemente la experiencia con sus seguidores.

Según relató en Instagram, se encontraba descansando en su casa cuando atendió el teléfono sin imaginar quién estaba del otro lado. Para su sorpresa, apareció Stallone, uno de sus grandes referentes desde la infancia.

El actor estadounidense se comunicó para felicitarlo por su trabajo como protagonista, director y productor general de Rocky, la adaptación teatral que se presenta desde 2025 en el Teatro Lola Membrives de Buenos Aires.

Stallone destacó el trabajo realizado por Vázquez y todo el elenco argentino, y le transmitió su orgullo por la manera en que lograron trasladar al escenario la historia del reconocido boxeador.

Una conversación que fue más allá del teatro

Lo que comenzó como un reconocimiento profesional terminó convirtiéndose en una charla profundamente personal. Vázquez le contó a Stallone cuánto había significado Rocky en su vida y recordó que fue su padre quien le mostró la película cuando era chico.

Con el paso de los años, el actor argentino compartió esa misma pasión con su hermano Santiago, fallecido en 2016.

Durante la conversación, ambos reflexionaron sobre la pérdida de seres queridos y la importancia de seguir adelante. En ese contexto, Vázquez se animó a mostrarle a Stallone el tatuaje que lleva en homenaje a su hermano.

La videollamada duró aproximadamente diez minutos y dejó una profunda huella en el artista, quien reconoció que todavía se emociona al recordar aquel encuentro.

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La reacción del elenco de Rocky

Después de la comunicación, Vázquez compartió la grabación con sus compañeros de elenco, quienes reaccionaron con sorpresa y emoción al descubrir que el propio Stallone había reconocido el trabajo de la producción argentina.

El actor también agradeció públicamente a su amigo Nacho Figueras por haber hecho posible el contacto con la estrella de Hollywood.

Finalmente, explicó que decidió publicar el video porque sabía que muchas personas compartían su admiración por Rocky y por el mensaje de superación que representa el personaje.

El encuentro adquirió un significado especial para Vázquez en la etapa final de las funciones de la obra, que se convirtió en uno de los proyectos más importantes de su trayectoria artística.