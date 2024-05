Nicolás Francella rompió el silencio y negó haber sido el tercero en discordia en la separación de El Turco Naim y Emilia Attias. El actor fue vinculado a la actriz en medio de rumores que afirmaban haberlos visto juntos.

En LAM revelaron que Nicolás Francella habló con Laura Ubfal y negó haber mantenido una relación íntima con Emilia Attias, y que eso fuera parte causante de la separación de la pareja. “Es mentira”, declaró el actor e hijo de Guillermo Francella.

La realidad, es que ambos (Nicolás Francella y Emilia) compartieron el rodaje de la película En la Mira (2022), y la buena onda traspaso la pantalla ya que siguen siendo amigos. En el film, ambos fueron infieles a sus parejas, con la salvedad que el marido de ella interpretado por El Puma Goity fue hacia su trabajo para matar a todos dentro del edificio.

Emilia Attias y El Turco Naim se separaron en medio de un escándalo por infidelidad, y se conoció quién es el tercero en discordia. Tras 20 años de relación, los actores le pusieron fin a su historia y Yanina Latorre reveló explosivos detalles al aire de LAM.

"Vienen mal desde hace un tiempo porque tienen diferentes necesidades hormonales. Pero hubo un primer escándalo que no trascendió, en una fiesta el año pasado, en un evento. Ella fue sola, muy diosa, y alguien la vio bailando muy pegada con un tipo. Alguien lo llamó a él y se lo contó, él se apersonó en pijama en la fiesta. Ella salió de la fiesta y se fueron juntos", sumó. Y siguió: "Pelean, discuten, ella lo convence de que no bailaba con nadie, le dijo que estaba paranoico, y a partir de ahí, él está sin laburo. Esto influyó mucho en la pareja. Él le encontró chats hot con un tipo. Los mensajes eran innegables, pero ella le dijo que no era nada serio. Lo dejó al amante y él se 'felpudeó' para recuperarla".

El Turco Naim dialogó con Pablo Layus para su blog desmintiendo todo tipo de rumores en base a su persona, y a su vez remarcó que en su separación con Emilia Attias fue meramente de mutuo acuerdo. No obstante, resaltó que no hubo terceros en discordia en su pelea.

“No estuve ni deprimido, ni tirado en un sillón porque estoy haciendo el streaming Vamos a ver qué pasa. Filmé dos streamings por La canchita TV, que es por donde sale el Turco García y sale en 15 días el primer capítulo. Filmé 12 capítulos antes de venirme acá.”, comenzó el actor.

Y agregó: “Estoy diseñando un bar de playa en Ecuador, no me escapé de Ecuador. Vine a diseñar un bar de playa de una amiga mía que vive en Miami y ahora voy a ir a Miami a diseñar otro bar, una parrilla gourmet en Miami y hacer un streaming de fútbol”.

Con respecto a su futuro laboral, afirmó rotundamente: “De ahí, vuelvo. Tengo una película que estoy terminando que se llama La calavera y el estreno de MacAnimals de Disney, donde soy uno de los protagonistas. Soy el protagonista malo”, y continuó: Te imaginarás que trabajo me sobra. Dicen cosas de la diferencia de edad que a mí nunca me pesaron, ni a ella tampoco. Tuvimos 19 años. Imaginate que, si hubiera pesado la diferencia de edad, hubiera sido el primer año”.

En base, a su relación con Emilia Attias remarcó: “Estoy muy feliz, amándola y nunca voy a hablar mal de mi familia, que es Emilia. La adoro y Dios dirá lo que la vida tiene deparado para nosotros. Hoy es así, hoy es estar cada uno tratando de rehacerse, y de hacer su vida, porque es dolorosa una separación”.

Por último, El Tuco Naim se refirió a los rumores de terceros en discordia: “No está él (Nicolás Francella) metido en el medio, eso es un bolazo. No está Florencia metida en el medio, y eso es otro bolazo. Es una amiga de toda la vida que jamás tuve nada más que agradecimiento con trabajo, y soy muy amigo de Pablo Goycoechea, que es el marido, que no tengo, pero para nada que ver con nada”.