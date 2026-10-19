El jugador argentino de hockey sobre césped Nicolás Keenan y su pareja, Rob Jetten, actual primer ministro de Países Bajos, anunciaron que serán padres por primera vez. La noticia fue compartida este lunes 19 de octubre a través de una publicación conjunta en sus redes sociales, donde mostraron una ecografía del bebé que esperan recibir en 2027.

“Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquito”, expresaron en el mensaje que acompañó las imágenes y con el que hicieron público uno de los momentos más importantes de su relación.

El delantero de Los Leones y el mandatario neerlandés concretarán su deseo de formar una familia mediante un proceso de gestación subrogada. En el anuncio también dedicaron palabras de agradecimiento a la mujer gestante, identificada como Lisa, a la donante de óvulos y a sus respectivas familias.

El camino de la pareja para formar una familia

De acuerdo con la información difundida por Democrats 66 (D66), el partido político de Jetten, tanto la gestante como la donante son mujeres neerlandesas, amigas de la pareja y madres de sus propios hijos.

El procedimiento se realizó de manera altruista, sin compensación económica para las participantes, en consonancia con las restricciones que establece Países Bajos para la gestación subrogada comercial.

Jetten expresó su agradecimiento a ambas mujeres y destacó que su colaboración permitirá que la pareja cumpla el sueño de convertirse en padres.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el embarazo ni una fecha exacta para el nacimiento, previsto para 2027.

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La historia de amor entre Nicolás Keenan y Rob Jetten

La relación entre el deportista argentino y el dirigente europeo comenzó en 2022, aunque adquirió notoriedad pública durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando Keenan decidió compartir abiertamente su vínculo.

A fines de ese mismo año, ambos anunciaron su compromiso matrimonial y comenzaron a proyectar una nueva etapa juntos.

En febrero de 2026, Jetten asumió como primer ministro de Países Bajos, luego del triunfo electoral de su partido D66 en octubre de 2025. El dirigente se convirtió en el jefe de Gobierno más joven de la historia neerlandesa.

Por su parte, Keenan continúa desarrollando su carrera deportiva en Europa. El delantero integra la selección argentina masculina de hockey sobre césped y juega en el HC Klein Zwitserland, club de la primera división de Países Bajos.

A lo largo de su trayectoria con Los Leones, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio y París y conquistó medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023.

Ahora, mientras ambos continúan con sus responsabilidades profesionales, se preparan para recibir a su primer hijo. La noticia generó repercusión tanto en el ámbito deportivo argentino como en la política neerlandesa.