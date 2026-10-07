Una disputa vecinal que parecía difícil de imaginar volvió a poner a Nicole Neumann en el centro de una situación incómoda. La modelo contó que un vecino de la chacra que tiene en Los Cardales volvió a denunciarla, aunque esta vez el motivo del reclamo tiene como protagonistas a dos pequeños habitantes de su propiedad: sus corderos.

La situación fue relatada por Nicole durante una emisión de Solo con Niki, su programa de streaming, donde decidió exponer públicamente el nuevo capítulo de un enfrentamiento que, según explicó, no sería reciente. La convivencia con el hombre ya había generado diferencias por otros integrantes de su particular familia.

“El vecino de al lado que le molestan mis perros ‘tan feos, que de dónde los saqué’ porque le ladran a su dálmata, ahora me denunció porque se le pasan dos corderitos”, contó la modelo. Su relato dejó en evidencia que los animales vienen siendo, desde hace tiempo, el punto de fricción entre ambas propiedades.

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Pero el nuevo episodio habría escalado todavía más. aseguró que el vecino incluso habría amenazado a las personas que trabajan en su propiedad por la presencia de los animales. “Amenazó a mis caseros con que los va a hacer estofados”, afirmó, una frase que llevó la discusión a un terreno todavía más insólito.

NICOLE NEUMANN denunciada por su vecino NOLE GUSTAN O MOLESTAN LOS ANIMALES DE NICOLE dice que SON FEOS https://t.co/4mcOCn5ENk — 🎙️ VeniQueTeCuento🗣💬 (@VQTrealities) October 6, 2026

Lejos de mantener el conflicto puertas adentro, la conductora decidió contarlo en su programa y lo hizo con una buena dosis de ironía. “Lo cuento acá para que lo sepan todos, el vecino mío de donde tengo a mis animales, que amoroso que es”, expresó, dejando entrever el fastidio que le provoca una situación que, desde su perspectiva, resulta difícil de comprender.

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La defensa de hacia sus animales terminó de marcar su posición. La modelo, que suele manifestarse públicamente por el cuidado y el respeto hacia distintas especies, no entendió que la presencia ocasional de dos corderos pudiera convertirse en motivo suficiente para una denuncia.

“¿Qué te va a importar que se te metan dos corderitos chiquititos? O sea ándate al country de Cardales que tenes piso de pavimento y a lo sumo ves un tero ahí a lo lejos. ¿Qué te joden dos corderitos? Quédate en Recoleta sino”, disparó.