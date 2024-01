El jueves pasado se produjo una de las definiciones más esperadas en el Bailando de Marcelo Tinelli. Esa noche se cruzaron en el teléfono los dos exnovios, Coti Romero y Alexis El Conejo Quiroga. Luego de su separación, ambos participaron en el certamen de baile de América y nunca más se reconciliaron. Así fue como en la última gala quedaron sentenciados para que el público decidiera quién continuaba en la pista de baile más famosa del país y quién debía abandonarla.

El voto de la gente fue contundente. En un clima de mucha tensión en el estudio, Marcelo anunció: “Se viene la definición más esperada del Bailando. El gran duelo telefónico entre dos exnovios”. Acto seguido y dejando un halo de misterio, agregó: “Ya está el escribano y me entregó el sobre con la pareja eliminada. Acá está en vivo la definición telefónica”. Luego, dio el resultado tan esperado. “Quien pase como ganador de esta decisión se meterá dentro de los mejores 10 de este Bailando 2023/2024. Casi empatados todo el tiempo quiero decirles, desde que se abrieron los teléfonos. La pareja que pasa, pasa con el 51,2% de los votos, la pareja que deja el certamen lo deja con el 48.8%. Así que los que se meten entre los finalistas son: ¡el Cone Quiroga y Martina Peña!”, exclamó ante los gritos de euforia de los ganadores.

De esta manera, Coti quedó afuera del concurso. A la tristeza de alejarse del juego, se le sumó otro condimento, que el que la había dejado afuera fuera nada menos que su exnovio, con quien se conoció adentro de la casa de Gran Hermano. A pesar de esto, la joven saludó a Alexis y ambos se dieron un abrazo frente a las cámaras. Con lágrimas en los ojos y con una tenue sonrisa, Coti aplaudió a su expareja. “No puedo creer esto que estoy viviendo. Estuve en el Bailando de Marcelo Tinelli”, dijo la exparticipante de GH, mientras el Cone lloraba de alegría.

Sin embargo, esta definición no pasó desapercibida para sus excompañeros del reality. Así fue el caso de Julieta Poggio quien, consultada por el cronista de LAM (América) realizó un picante análisis de la eliminación de su exrival adentro de la casa. “No creo que haya ganado el Conejo, para mí ganó el hate (odio)”, comenzó diciendo. Enseguida se explayó: “Siento que no es gratis hablar mal de las personas, exponer a la gente. Para mí le pasaron factura por algunas cosas que dijo y no tanto que el Cone ganó sobre Coti.

Luego, la protagonista de Coqueluche continuó con su explicación. “¡Yo pensé que iba a ganar Coti!”, agregó con énfasis. “Además, ella baila súper bien, me encanta cómo baila, la verdad es que lo hace muy bien y llegó súper lejos y yo pensé que iba a ganar ella”. Por otra parte, la exhermanita aclaró que ya no tiene problemas con su excompañera. “Ya está, con Coti dejamos las cosas atrás. Yo no tengo ningún problema ni ningún resentimiento con ella realmente”, aseguró.

Más adelante, agregó otros detalles a su análisis de la eliminación de la correntina. “Para mí la gente le pasó factura por algunas cositas que se mandó. Algunos dichos, lo que pasó con Zaira, eso no estuvo bueno. Para mí fue otra guerra esta, no tiene que ver con lo que había pasado en Gran Hermano anteriormente conmigo. La guerra del Bailando”, dijo entre risas. “Lo que pasó con Cris Vanadía también fue para mí algo que no le sumó a su imagen, pero bueno, ella es así, cuchillera”, disparó mirando a cámara con una sonrisa. “Ella es así cuchillera, tiene esa personalidad, que no le importa nada y así está donde está también”, sumó y aclaró que ella ya no quiere hablar de su excompañera. “No tengo por qué hablar de ella, de verdad, está todo bien”, cerró.