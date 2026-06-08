Yanina Zilli apuntó contra Solange Abraham por, supuestamente, golpearla con un elemento de cotillón mientras bailaban. La modelo no se quedó atrás y disparó: "Yo no tengo la culpa de que estés dolida".

Era un momento de alegría. Los participantes bailaban en el living el popular tema "Pa' la Selección" de La T y La M, cuando se desató el conflicto.

Aparentemente, Sol molestaba disimuladamente a Yanina con un elemento de cotillón en pleno baile. Cansada de soportarlo, la exvedette explotó: "¿Me vas a seguir pegando en la cabeza? Cortala".

El cruce no quedó ahí, sino que siguió unos minutos después. Ya sentados en los sillones, Zilli insistió con el tema: "Yo no soy tu amiga para que me toques. Ni con esto (señala la guirnalda con los colores de la selección) ni con el dedo". La respuesta no se hizo esperar. "No puedo creer el enojo y la rabia que tenés adentro", dijo Sol.

Ante tal respuesta, Yanina se levantó y se acercó a su compañera con ánimo de increparla: "Yo no puedo creer que vos estés jugando y tocando a mi cuerpo. Jugá con el cuerpo de tus amigos, mi amor, no con el mío".

Zilli vs. Sol 💥 Una guerra que nadie vio venir



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Y agregó envalentonada: "Vos no me podés faltar el respeto. Vos, mirá, este es mi cuerpo. Poné distancia con mi cuerpo, nada más. Mi cuerpo es mío. Yo no tengo por qué bancarme que vos me des con esto. Ni después con el dedo".

Solange la miraba incrédula y se rió de la situación y de la acusación de la exvedette. "No sé de qué te estás riendo ¡Pelotuda!".

"Si perdiste la alegría y todo..." intentó responder la modelo, pero fue interrumpida por Zilli. "¡Yo, mi amor, mirá! Vos me vas a sacar la alegría a mí, justamente. Vos que sos una planta, sos una pobre chica".

Sin mostrar enojo alguno, Sol contraatacó: "No te pegué, es un cuento que estás haciendo vos. Yo no tengo la culpa de que estés tan dolida y enojada. Yo no te hice nada".

Al escuchar esto, la Zilli bromeó y desplegó un acting que generó sonrisas en el resto de sus compañeros que observaban en silencio la situación.

"Tengo un dolor... Mirá. Sí, mirá. ¡Un médico, por favor, un médico! ¡Estoy muy dolida! ¡Estoy muy dolida! ¡Ay, qué dolida que estoy!", gritó en broma mientras se tiraba sobre el sillón.

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"¿Por qué tanto enojo? Tanta violencia", insitió Solange recibió como respuesta otra actuación disparatada de su compañera que se paró sobre el mismo sillón y lanzó con ironía: "Tengo un enojo... una violencia extrema. Chicos, estoy muy enojada. Estoy muy violenta y muy dolida. Me duele todo".

Y agregó en el mismo tono mientras algunos de sus compañeros celebraban su gracia, la arengaban y aplaudían: "¿Y saben qué? Además de todo, ahora piré. ¡Ay, estoy pirada! ¿Qué van a hacer conmigo? ¡Llamen al psiquiátrico! ¡Pirada, enojada, dolida! ¡Llamen a un médico, por favor, se los pido!".

Ante esto, Sol Abraham se retiró dando por terminado el tenso episodio que terminó con risas. Por si faltara algo, Andrea del Boca se metió en el conflicto, tomó partido por Yanina Zilli y terminaron abrazadas.