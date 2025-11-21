Martín Cirio fulminó a Viviana Canosa por su respuesta a las declaraciones de Fabiola Yáñez, a quien amenazó con intimar con una carta de documento por insinuar que mantenía un affaire con el ex presidente Alberto Fernández.

"Faltaba que se le tirara encima”, había declarado la ex Primera Dama con Ángel de Brito en LAM. Según accedió la Agencia Noticias Argentinas, Canosa iniciaría acciones legales contra Yáñez.

Sin mencionar nombres, la periodista se expresó en sus redes sociales: “Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios. Y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal. Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor”.

Cirio cuestionó la actitud de la comunicadora frente a los dichos de Yáñez, acusándola de ser hipócrita, tener una doble moral e inclusive poniendo de ejemplo la relación de Canosa con Javier Milei, señalando que pasó de ser su defensora incondicional a considerarlo la "peor basura" apenas se pelearon.

Martín Cirio fulminó a Viviana Canosa: "No ha dejado persona sin traicionar. Cuando estaba con Milei, era la libertaria número uno, y cuando se dio vuelta, automáticamente Milei pasó a ser la peor basura. Se cansó de ensuciar a medio planeta solo por broncas personales".

“No ha dejado persona sin traicionar. Cuando estaba con Milei, era la libertaria número uno, y cuando se dio vuelta, automáticamente Milei pasó a ser la peor basura. Se cansó de ensuciar a medio planeta solo por broncas personales”, apuntó.

El streamer reveló que su resentimiento hacia la comunicadora se origina en sus pasadas declaraciones, donde Canosa lo tildó de pedófilo en el contexto de una “cancelación” por viejos tuit. La principal crítica de Cirio radica en que la periodista lanza esta grave acusación a distintas personalidades de manera recurrente y sin pruebas sólidas.

"Y esto también lo digo porque obviamente Viviana Canosa también dijo varias veces que yo era pedófilo, por supuesto, como todo el mundo. Porque para ella todo el mundo es "pedo". Pero ahora, ojo que decís una cosa de ella y estás manchando, ¿cómo se te ocurre difamar?", lanzó.

Y cerró: “Ella se cansó de ensuciar a medio planeta con cosas oscurísimas solamente por broncas personales”.