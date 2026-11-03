Lionel Messi expresó su dolor por la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español de 30 años que falleció este martes 3 de noviembre después de sufrir un violento choque con el arquero rival durante un partido de la Segunda División de España. El capitán argentino compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para acompañar a los familiares y amigos del delantero del Tenerife.

La noticia provocó una profunda conmoción en el fútbol internacional, luego de que el club español confirmara el fallecimiento del jugador, quien permanecía internado desde el lunes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en pleno campo de juego.

A través de una historia de Instagram, Messi manifestó su tristeza por el desenlace y dedicó unas palabras a los seres queridos del futbolista.

“No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió el delantero del Inter Miami.

El trágico accidente que terminó con la vida de Jesús de Miguel

El episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre durante el encuentro entre Tenerife y FC Andorra, correspondiente a la duodécima fecha de la Segunda División española.

En los minutos finales del partido, Jesús de Miguel fue a disputar una pelota dividida con el arquero del conjunto visitante, Jesús Owono.

El guardameta salió para intentar interceptar el balón y, durante la acción, impactó con su rodilla contra el pecho del delantero.

Como consecuencia del fuerte golpe, De Miguel cayó al césped, perdió el conocimiento y sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Los médicos ingresaron inmediatamente al campo para asistirlo y realizaron maniobras de reanimación antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.

Aunque inicialmente había logrado recuperar el pulso, su estado de salud empeoró durante la madrugada.

El club confirmó su fallecimiento durante la mañana del martes, a las 8, hora local.

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El emotivo mensaje de Gerard Piqué

Otra de las figuras que expresó públicamente su tristeza fue Gerard Piqué, exdefensor del Barcelona y propietario del FC Andorra, el equipo que enfrentaba al Tenerife cuando ocurrió el accidente.

El exfutbolista utilizó su cuenta de X para responder al comunicado oficial del club español.

“Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús”, escribió Piqué.

El mensaje se sumó a las numerosas muestras de condolencias de futbolistas, dirigentes e instituciones deportivas que lamentaron la muerte del delantero.

Por su parte, el Tenerife había comunicado la noticia con palabras de profundo dolor.

La institución expresó que no encontraba consuelo ante lo sucedido y manifestó su acompañamiento a la familia, los amigos y los hinchas del club.

El arquero involucrado cerró sus redes sociales

La muerte de Jesús de Miguel también tuvo repercusiones sobre Jesús Owono, el arquero del Andorra que participó en la jugada.

Según se informó, el guardameta guineoecuatoriano decidió cerrar sus perfiles en redes sociales después de recibir numerosas críticas por el choque.

Medios españoles señalaron que el futbolista se encontraba profundamente afectado por lo ocurrido.

La jugada se produjo cuando ambos jugadores intentaban disputar la pelota y terminó con un fuerte impacto de la rodilla del arquero contra el pecho del delantero.

Tras el accidente, el partido fue suspendido y las autoridades deportivas comenzaron a evaluar las circunstancias del episodio.

La Policía Nacional española también inició una investigación, bajo supervisión judicial, para esclarecer las condiciones en las que se produjo el fallecimiento.

El fútbol español, de luto

Jesús de Miguel había llegado al Tenerife procedente del Castellón antes de la temporada 2025-2026 y se había consolidado como uno de los delanteros del equipo.

Su muerte generó numerosas manifestaciones de pesar en el fútbol español y también entre figuras internacionales como Lionel Messi.

La Federación Española de Fútbol dispuso la postergación de los encuentros programados para este martes en señal de duelo.

Además, distintas instituciones deportivas enviaron mensajes de acompañamiento a la familia del jugador y a sus compañeros.

Mientras continúa la investigación sobre el accidente, el mensaje de Messi se sumó a las despedidas de un futbolista cuya muerte conmocionó al deporte internacional.