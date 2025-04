Gastón Trezeguet cruzó a Catalina Gorostidi en el debate de este martes 22 de abril en Gran Hermano (Telefe) y la criticó por su manera de jugar dentro de la casa tras su eliminación.

Cuando faltaban cerca de seis minutos para que suene el teléfono rojo que terminó atendiendo Juan Pablo de Vigili para otorgarle el beneficio de una cena romántica a Gabriela Gianatassio junto a su hermano Guillermo, la exparticipante habló sobre el vínculo entre Luz Tito y Tato Algorta, y Trezeguet le hizo la contra.

"Nobleza obliga. Yo que siempre hablé de Luz que histeriqueaban con Tato, yo el mes que estuve dentro de la casa, no vi a Luz nunca histeriquear con Tato. Sí a Tato que por ahí le insistía un poco a Luz, pero de Luz a Tato nunca vi nada", expresó Catalina.

"Igual, Cata, vos no viste las cosas muy bien, podés haber visto cualquier cosa ahí adentro, la verdad", lanzó Gastón.

"Mirá, mi amor, yo jugué increíble. Así que a mí no me vengas a chicanear por degollar un pingüino", le respondió Catalina. "Show diste, lo que jugaste... no jugaste a nada", le aclaró Gastón.

"Pero yo entré a dar show, a revivir la casa", aseguró la exhermanita. "Son dos cosas diferentes", remarcó Trezeguet.

Finalmente, Ceferino Reato intervino para ponerse del lado de Catalina Gorostidi y apuntó contra Gastón Trezeguet: "Qué injusto que sos, eh. A mí amiga Furia le perdonás todo y estuvo menos que Cata. Abandonó la casa. Sos injusto, selectivo".