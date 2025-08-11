Alex Caniggia protagonizó otra vez un momento de tensión mediática al negarse categóricamente a grabar escenas con su hermana Charlotte durante el rodaje en China de un episodio para el ciclo Por el Mundo, que conduce Marley y se emite por El Trece. En las imágenes que se filtraron este lunes desde la cuenta de SQP (América), se observa la insistencia del conductor y de la producción del programa para lograr que los mellizos compartan cámara, incluso por breves minutos.

Pese a los esfuerzos, el joven dejó en claro su decisión de mantenerse alejado de su única hermana. “No quiero grabar, no quiero grabar por ella”, expresó ante la presencia de Marley y del resto del equipo, mientras elegía sentarse en una mesa aparte. El presentador intentó convencerlo apelando al lazo familiar: “Es tu hermana…”, le recordó. La respuesta fue un férreo “No me la banco”, seguido de una negativa rotunda a compartir grabación con Charlotte, aun cuando la producción le argumentó la imposibilidad técnica de filmar por separado.

“Grabemos solos, separados. Ella de un lado y yo del otro lado”, pidió Alex. Ante la aclaración de que no era factible, el mediático mantuvo en todo momento su postura: “No quiero hablar con ella”.

La escena formó parte de un viaje especial a China organizado por la producción de Por el Mundo. El destino, Asia Oriental, marcó el inicio de una travesía que ponía nuevamente a los Caniggia, en compañía de su representante Fabián Esperón, en la vorágine mediática y bajo la mirada de Marley. Los tres abordaron el mismo vuelo de más de veinte horas con el objetivo de rodar material exclusivo desde el gigante asiático. Sin embargo, la tensión entre los mellizos se manifestó inmediatamente. Pese a compartir el mismo avión, la incomunicación entre ellos fue total; no cruzaron una sola palabra ni participaron juntos en ninguna instancia previa a las grabaciones.

Durante el vuelo, la incomodidad se volvió evidente y quedó documentada en videos que el representante del dúo subió a sus redes sociales. En una de sus historias, Fabián Esperón mostró el ambiente tenso que reinaba a bordo. Así se pudo ver a Alexander arrodillado en el pasillo, hablando en voz baja y solicitando un cambio de asiento para no quedarse junto a Charlotte. El representante lo frenó secamente: “No me rompan las pelo... Alex, te vas a arreglar”. Sin intención de ceder, el mediático insistía una y otra vez: “Me quiero ir, me bajo del avión. ¿Cambiamos el asiento?” y buscó todas las alternativas posibles para evitar el contacto con su hermana. Esperón trató de tranquilizarlo, incluso propuso hablar con Charlotte para llegar a un acuerdo. La negativa de Alexander se mantuvo hasta el último instante antes de la escala en París, donde ambos permanecieron en puntos opuestos del aeropuerto, cada uno absorto en su teléfono móvil y sin ninguna comunicación. “Así están, ni se miran, y quedan 15 horas más de viaje”, resumía otro video subido por el representante, musicalizado irónicamente con la banda sonora de Tiburón.

La raíz del conflicto entre los hermanos se remonta a semanas previas al viaje. Según las declaraciones de Alex, el motivo de la distancia es la polémica que envolvió a su pareja, Melody Luz, en la que Charlotte habría emitido comentarios desafortunados sobre ella. El hijo del Pájaro Caniggia relató ante los micrófonos de Puro Show que esa situación lo llevó a bloquear a su hermana y cortar todo tipo de relación: “Desde que me peleó, desde que puso las historias contra Melody, yo decidí bloquearla, no le hablé más”. Interrogado sobre la posibilidad de reconciliación, admitió que no sabe si ocurrirá, pero sostuvo su predicción: “Ella va a aflojar antes. Se peleó con Melody por boludeces, vi las historias esas y la bloqueé”.

Alexander manifestó su intención de viajar en vuelos por separado, algo que no fue posible por cuestiones laborales, aunque lo dejó muy en claro: “Yo priorizo a mi pareja y a mi hija. Si alguien se porta mal y yo no hice nada no voy a meterme ahí”.

Esta postura se reflejó durante toda la travesía. Mientras los equipos de producción, los conductores y el representante multiplicaban los esfuerzos para convencerlo de dejar a un lado, aunque sea momentáneamente, el enfrentamiento, Alex defendió su determinación. A pesar de saber que el viaje a China formó parte de un contrato profesional importante y que, para la audiencia, la presencia de los mellizos tenía especial atractivo, el influencer no cedió ni accedió a ningún pedido de acercamiento. En conversación con la prensa, Alex sostuvo: “Yo siempre estoy bien, cada vez mejor. Imaginate, ahora estoy viajando a China en primera. En el gallinero nunca viajo, aunque me gustaría en algún momento tener la experiencia”. Fiel a su estilo desafiante, el mediático puso distancia también en el plano declamativo.

El conflicto familiar no se reduce a su vínculo con Charlotte. Consultado por su relación con su madre, Mariana Nannis, Alexander optó por el desapego y la frialdad definitiva: “No, nada, hace años”. Así, el viaje a China, que en principio apuntaba a ser una oportunidad para el lucimiento conjunto de los hermanos, terminó de revelar la fractura personal y familiar entre los integrantes del clan, poniendo en evidencia los límites que hoy los separan y la imposibilidad de reconciliación en el corto plazo.