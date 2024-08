En LAM (América) está a punto de volar todo por el aire si se sigue alimentando la enemistad declarada entre Cinthia Fernández y Fernanda Iglesias. Las panelistas tuvieron un fuerte encontronazo al aire con innumerables pases de factura.

La bailarina fue feroz contra la periodista, a quien acusó de ser una mala compañera, tras una disputa que viene desde hace días y que terminó por estallar esta semana.

Qué pasó entre Cinthia Fernández y Fernanda Iglesias

Cinthia no pudo estar en el estudio, pero habló por una videollamada con Ángel de Brito, en la que mostró todo su enojo por lo que había pasado fuera del aire el otro día. “¿Estás enojada conmigo?”, preguntó el conductor. “No, no estoy enojada con vos. Molesta sí”, devolvió.

El problema entre Cinthia Fernández y Fernanda Iglesias empezó a darse el miércoles, antes de que LAM (América) saliera al aire. Al parecer, la periodista se quejó de que su compañera se iba a sentar al lado de ella. Esta discusión fuera de cámaras quedó expuesta en vivo.

Este jueves, Cinthia no fue al programa porque tuvo otra actividad. En la charla que tuvo con el animador, sin embargo, habló de la discusión por el lugar en el que debían sentarse las panelistas.

“¿Vos tenías problema en sentarte al lado de Fernanda?”, consultó el periodista. “Cero. Imaginate que no me la fumo y me la llevé en el auto a la fiesta de LAM porque me dio lástima. Yo no soy una persona infantil. La llevé en mi auto y no la soporto”, lanzó, sin contemplaciones, frente a la sonrisa incómoda de Iglesias.

Luego, Cinthia trató de “quejosa y mala compañera” a su colega. “Yo me senté en todas las sillas. Llego y digo dónde me siento. (...) Ella no entiende el juego y tampoco entiende cómo es la dinámica. Nadie es dueño de ninguna silla ahí”, remarcó.

Entonces, la bailarina fue contundente en contra de su compañera. “Un lugar no hace a mi persona o el papel o el personaje. Me parece que ella tendría que ser un poco más segura. Estar en el medio o en la punta es cualquiera, digamos. En LAM cualquier persona está en cualquier lado. Yo empecé como reemplazo de todas y después quedé fija. Si ella no lo entiende, es inseguridad de ella”, remató, ante el silencio de Iglesias que solo observaba cómo hablaba su colega.

La enemistad entre las “angelitas” empezó luego de que Iglesias pusiera en duda el relato de que Cinthia Fernández empezó a salir con su novio Roberto Castillo después de que él se separara de la arquitecta Daniela Vera Fontana.