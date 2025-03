Un nuevo escándalo tiene como protagonista a Julieta Poggio, una de las figuras más populares de la edición 2022 de Gran Hermano, y a su ahora expeluquero, Pablo Verxelitaki, que respondió con dureza a las graves acusaciones que la bailarina formuló en sus redes sociales.

Lo que empezó como una publicación en Instagram se transformó rápidamente en una batalla mediática, con acusaciones cruzadas y videos que, lejos de calmar las aguas, profundizaron la grieta entre la joven y el estilista, y reactivaron una rivalidad con Coty Romero, otra de las exparticipantes del reality.

El detonante fue un mensaje que la modelo publicó en sus redes sociales, en el que arremetió contra su estilista que trabaja con varias celebridades del espectáculo local. “Este chabón es lo más falso y trucho que hay. ¡No le crean nada de lo que sube!”, escribió la animadora infantil ante sus más de dos millones de seguidores en Instagram.

Verxelitaki respondió a las acusaciones mostrando videos de satisfacción de Julieta con su trabajo

La bailarina acusó al peluquero de haber utilizado su imagen sin autorización para hacer publicidad de sus servicios: “Editaba fotos y las utilizaba para hacer publicidad en sus redes sociales”, contó en LAM (América TV) el panelista Pepe Ochoa, que contó que la información le llegó desde el entorno de la actriz.

La acusación generó un revuelo inmediato. La repercusión no tardó en expandirse entre los seguidores del reality, sobre todo porque Verxelitaki tiene entre sus clientas a figuras reconocidas como Wanda Nara, Vicky Xipolitakis, Karina Jelinek, Cami Homs, Furia Scaglione y otras ex GH como Juliana Díaz, Camila Lattanzio y Coty Romero.

Ante las declaraciones, Verxelitaki expuso su versión de los hechos, desmintiendo a la joven. Lo hizo a través de una serie de historias y videos en su cuenta de Instagram, donde mostró imágenes que, según él, prueban que Julieta había quedado muy conforme con su trabajo. En uno de esos videos, se la ve sonriendo y elogiando el resultado del tratamiento capilar que se había realizado días antes.

“¿Falso por qué? ¿Por no bajar a Coty Romero porque vos me lo pedís?”, escribió Verxelitaki en una de sus respuestas. Según su versión, el verdadero conflicto se originó cuando Poggio —a través de su madre, que es su representante— le exigió que eliminara de sus redes sociales cualquier contenido en el que aparecieran Coty Romero, Juliana “Furia” Scaglione y Juliana “Tini” Díaz, sus otras clientas, también ex Gran Hermano.

Lejos de apaciguar el conflicto, el estilista optó por subir el tono. En una serie de publicaciones, aseguró que fue la madre de Poggio se comunicó con él para pedirle que eliminara las publicaciones donde figuraban otras influencers. “Justo ella, que la ‘mamánager’ me mandó a bajar a Coty y Juliana. Si no quiere que la suba, entonces que pague, porque llegó hecha un loco y más”, escribió el tucumano. Luego agregó: “No se baja a las personas de las redes sociales. Luego de realizarse el trabajo me llamó la ‘mamánager’ para pedir que baje a Coty y a Juliana y que no las suba. Yo soy un nexo para que otros emprendimientos las vean, ¿Es lindo meterse con el laburo de los demás, ‘Popogio’?”, ironizó.

En tono cada vez más hostil, el peluquero continuó: “Julieta, si tus fans dicen que no sos vos en los videos, tranqui, no es mi culpa. Capaz están acostumbrados a verte con veinte filtros y cuando te ven sin edición, te confunden. Pero sí, sos vos, no es culpa mía que el HD muestre lo que los filtros tapan”.

La publicación generó nuevas reacciones entre los seguidores y allegados de ambas partes. En un intento por respaldar su versión, el peluquero sumó a la conversación una provocativa imagen con Coty Romero. “Amamos a Coty, es una diosa”. También compartió el comentario de un seguidor que calificó a Julieta de “resentida y envidiosa”.