El piloto Franco Colapinto anunció que se tomará un descanso de las redes sociales para poder concentrarse plenamente en su actividad deportiva. La decisión fue comunicada junto a un pedido directo a sus seguidores para que cesen las agresiones contra otros protagonistas de la Fórmula 1, un comportamiento que considera contraproducente para su carrera.

El corredor argentino advirtió que cierto tipo de respaldo por parte de sus fanáticos puede perjudicar sus posibilidades de crecer dentro de la máxima categoría del automovilismo. Su mensaje apuntó directamente a quienes creen defenderlo mediante críticas y ataques verbales contra otros competidores y sus escuderías.

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En un video compartido con sus seguidores, Colapinto agradeció el masivo acompañamiento pero fue contundente sobre el efecto negativo de estas acciones. «Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí, ni a mi futuro», expresó el piloto.

El pedido de respeto no solo incluyó a sus rivales en la pista, sino también a sus propios compañeros de equipo, mecánicos e ingenieros. El argentino mencionó a las personas con las que comparte el trabajo cotidiano dentro de la Fórmula 1, quienes también han sido blanco de los ataques.

Además, el piloto extendió su reflexión más allá del ámbito del automovilismo y realizó un llamado a modificar estas conductas de hostilidad en las plataformas digitales. «Tenemos que intentar mejorar como sociedad», sostuvo en su mensaje, pidiendo que lo acompañen sin recurrir a descalificaciones personales.

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Colapinto aclaró que esta pausa en las redes sociales no significa un alejamiento definitivo de sus seguidores, con quienes busca mantener el vínculo. Según indicó, continuará comunicándose con sus fanáticos durante los fines de semana de competencia para compartir las novedades desde la pista.

Finalmente, el piloto reafirmó su compromiso con el trabajo en pista para obtener resultados positivos y compartió su deseo de reencontrarse con los fanáticos. También expresó su intención de volver a competir pronto en circuitos más cercanos a la Argentina para sentir el apoyo de manera directa.