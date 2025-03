Agustina Albertario, jugadora de gran trayectoria, rompió el silencio sobre su inesperada salida de Las Leonas y no ocultó su disgusto con respecto al proceso de conformación del equipo.

La delantera de 32 años en medio de una entrevista de un programa de streaming dejó en claro su descontento, asegurando que no se le dio la oportunidad de seguir en el equipo: "No me dieron la posibilidad de nada, simplemente me sacaron. Ojalá esto no suceda más".

Con más de 200 partidos disputados en su haber y 15 años llevando en su pecho el logo de la Selección argentina, Albertario también criticó la falta de apoyo para las jugadoras dentro del equipo, destacando la ausencia de un acompañamiento integral: "No tenemos ningún tipo de apoyo, ni psicólogo, ni nada. Acá es: no rendís, chau, que pase el que sigue. Pero no somos caballos de carrera".

Agustina Albertario y su salida de Las Leonas.



"Entiendo las reglas del juego de la Selección, pero no comparto las formas" pic.twitter.com/mgkZSydPeY — OLGA (@olgaenvivo) March 26, 2025

Sus declaraciones causaron una fuerte repercusión en el mundo del hockey, ya que, según ella, reflejan una problemática que muchas jugadoras temen denunciar por miedo a consecuencias.

Por otro lado, el entrenador Fernando Ferrara ofreció una explicación sobre la salida de Albertario, señalando que su decisión fue parte de un recorte general en el plantel. "Después de haber convocado y visto a más de 40 jugadoras en este periodo, estamos reduciendo la lista y decidiendo continuar el proceso con menos jugadoras en miras a la Pro League y a la Copa América", explicó en comunicación con ESPN.

Puede interesarte

Ferrara también mencionó que otras jugadoras como Agustina Capobianco y Josefina Canone también fueron desafectadas, sugiriendo que se trató de una decisión técnica y no de un conflicto individual.

A pesar de los dichos del entrenador, Albertario dejó entrever que su salida no fue solo una cuestión de rendimiento deportivo. "Siempre fui una persona que dice lo que piensa y por eso siento que hoy estoy acá. Hay muchas jugadoras que no se animan a hablar porque en el pasado sacaban a las que lo hacían", afirmó, insinuando que su actitud y manera de expresarse pudieron haber influido en su eliminación del equipo.