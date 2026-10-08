Ángela Torres protagonizó un momento de tensión con Ana Lucía Arrueta, una de las participantes de Popstars, durante la grabación del segundo tema que cantará Chapeaux, la banda musical que se forme del reality musical de Telefe. La jurado fue contundente al señalar los reiterados problemas de la participante con la letra de las canciones y llegó a plantear un ultimátum frente a sus compañeras de jurado.

La situación se vio este miércoles cuando pasó al estudio el grupo conformado por Micaela Dobarrio, Oriana Ledesma Castillo, Kala Bidner, Florencia Gutiérrez y Ana Lucía para interpretar la nueva canción. Desde el comienzo de la grabación, la concursante tuvo dificultades con su parte: primero pisó la letra de una compañera, luego surgieron confusiones sobre quién debía cantar cada fragmento y, finalmente, la propia participante olvidó su texto.

Tras escuchar la grabación, el jurado se reunió para debatir el desempeño del grupo. Fue entonces cuando Ángela expresó sin rodeos: “Para mí a Anita hay que ponerle un ultimátum, de ‘che, atención a la letra’. No sé lo qué pasa, la tiene enfrente”. La frase marcó el tono del posterior anuncio de resultados, que generó un intercambio tenso entre la cantante y la concursante.

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Al momento de comunicar las decisiones, el jurado confirmó primero que Kala Bidner continuaba en la competencia. Luego llegó el turno de Ana Lucía Arrueta, a quien Ángela le explicó los motivos de la resolución: “Nos pasaron cosas contigo, hay algo de que siempre nos estamos olvidando la letra. Hay un tema ahí donde necesitamos ponernos finos y necesitamos que puedas pasar esa posta, entonces decidimos que por ahora vas a estar en duda”.

La participante intentó justificar lo sucedido durante la grabación. “Acá no me olvidé la letra, entré tarde, primero no entré en la parte del rap, me colgué en esa parte”, explicó. Sin embargo, la jurado sostuvo su postura: “Ya sea porque entraste tarde o porque te olvidaste la letra, el momento de la torpeza de la grabación surgió un poco ahí”.

ángela le puso los puntos a la de palitos y ella SE LE QUISO HACER LA PATOTERA… #popstars https://t.co/jddPLX3lhg — leandro (@leanxmila) October 8, 2026

Ana Lucía intentó responder nuevamente: “No me parece que... no, nada”, pero no llegó a completar la frase. Ángela retomó la palabra y profundizó en los criterios que guían las decisiones del jurado: “Como sabés, estamos poniéndonos cada vez un poco más finos y más exigentes, es nuestro trabajo marcar esas cosas, serles sinceras y decirles la verdad de lo que acá charlamos”.

Frente a cámara, la participante reconoció el patrón que había identificado el jurado. “Yo sé que a esta altura soy la única que se venía olvidando tan seguido la letra. Yo sé que eso jamás me habría pasado en un escenario, sé que son los nervios de tener a Afo Verde mirándome”, admitió. La mención al productor musical, también parte del cuerpo de evaluación en esa instancia, funcionó como una explicación personal frente a la presión que atraviesa la instancia de grabación.

La condición de duda que recayó sobre Arrueta se definió en el mismo capítulo, cuando el jurado debió resolver el futuro de las cuatro participantes que quedaban en esa situación: la propia Ana Lucía, Constanza Sapia, Lourdes Pereyra y Hannah Moheda. Afo Verde había señalado previamente: “Coincido en las cuatro dudas y creo que han sido muy generosos como jurado en las oportunidades que dieron”. Charlie García confirmó primero el avance de Constanza y luego el de Hannah, con lo cual la definición quedó entre Arrueta y Pereyra.

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“De ustedes dos solo una va a pasar a la siguiente etapa, y ella es Lourdes”, anunció el jurado, en una resolución que confirmó la eliminación de Ana Lucía Arrueta del certamen. La participante se quebró en llanto al conocer la noticia y, ya frente a las cámaras, expresó: “La decisión que tomaron está bien, o sea todas se lo merecen. Es como que el destino no quería esto para mí, los tiempos de Dios son perfectos y por más que yo lo haya deseado con todo mi corazón, por ahí esto no era para mí. Pero la música va a seguir siendo parte de mi vida y para mí, así que voy a seguir. Lo que más me duele es que las voy a extrañar un montón, pero las voy a estar apoyando siempre”.

El formato de Popstars contempla, en esta etapa del certamen, que las participantes interpreten los temas en un estudio de grabación profesional, bajo la evaluación de un jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, con la colaboración de Afo Verde en las instancias de definición. El sistema de “dudas” permite al jurado postergar una decisión final sobre determinadas concursantes, a la espera de una nueva oportunidad de evaluación en capítulos siguientes.