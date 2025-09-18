Desde el viernes pasado la familia de Thiago Medina está transitando uno de los momentos más duros. Luego de sufrir un accidente con la moto, el exparticipante de Gran Hermano se encuentra internado en terapia intensiva peleando por su vida. En este contexto marcado por el minuto a minuto de los partes médicos y la incertidumbre, su hermana Camila Deniz, conocida como Camilota, es una de las que oficia de vocera frente a los medios.

La joven estaba hablando en A la Barbarossa (Telefe) acerca de la situación que están atravesando tras el accidente y terminó abandonando el móvil a causa de una pregunta. Analía Franchín, periodista y panelista del programa, hizo mención a lo que contó Mara, la hermana de Daniela, quien aseguró que la joven solo había podido ver a Thiago en una ocasión. “¿Está todo bien con Daniela?”, fue la pregunta que funcionó como detonante.

Ante esto, Camila respondió con firmeza: “Mirá, yo en este momento te voy a faltar respeto y con mucho dolor y con la mano en el corazón. No se pregunta eso", señaló cambiando el semblante. “Está todo bien. Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmeríos, sinceramente te lo digo. ¿Sabés por qué? Porque nadie está metido acá parada como estoy metida yo y toda la familia. Así que tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo. ¿Sí? Con la mano en el corazón te digo”, concluyó visiblemente enojada.

El ambiente en el móvil mostró la sensibilidad que atraviesa al grupo familiar. Franchín pidió disculpas, al tiempo que la tensión crecía. Camila reiteró que no era el momento de profundizar en preguntas sobre la dinámica familiar interna y agregó: “No es el momento, me voy. No es el momento de hacer esa pregunta y está todo bien”. Georgina Barbarossa, la conductora del ciclo de Telefe, intervino: “Camila, no era la intención. No era la intención lastimarte ni lastimarlos a ninguno, mi amor. A ninguno”.

Camila Deniz abandonó el vivo tras enojarse con Analía Franchín por preguntarle sobre Daniela Celis



Créditos: Gentileza de Telefe pic.twitter.com/GHwAfSa0Hk — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) September 18, 2025

La insistencia sobre la relación con la madre de sus dos sobrinas volvió a ser rechazada. La exparticipante de Cuestión de Peso se mostró afectada y expresó: “Está todo bien con Dani, estamos más unidos que nunca”. Ante versiones cruzadas respecto al acceso de Daniela para ver a Thiago, uno de los hermanos intervino aclarando que “tuvo dos oportunidades, Dani”, mientras la tensión en el estudio y en el hospital alcanzaba picos notables.

Pese al pedido de explicaciones y la búsqueda de aclaraciones, la hermana de Thiago decidió abandonar el móvil luego de negar de manera contundente cualquier tipo de problema con Pestañela, apodo que se ganó durante su pasó por la casa más famosa. Recién después de este momento, la movilera intentó aportar un poco de contexto y destacó el clima de angustia de la familia y el esfuerzo de cada uno por mantenerse firmes: “Ahora están todos reunidos con la familia en el mismo quiosco donde suelen esperar el parte para que el papá pueda ingresar y salir a comunicarles cuáles fueron los avances, cómo Thiago pasó la noche. Lo que saben es eso, que no tuvo fiebre, es una esperanza y también algo que pedimos que siga con fuerza, pidiendo por las oraciones”.

A lo largo del cruce, los colegas en el piso, como Pía Shaw, defendió la consulta de su compañera, dejando en claro que la intención nunca fue lastimar: “Igual, lo que acaba de preguntar Analía tiene que ver justamente con lo que pasó acá en el programa… No tiene nada más: ¿Está todo bien? ¿Está todo mal? No es que dijo: ‘¡Ay!, hubo una discusión o pasó algo’. Entiendo que cada uno puede reaccionar como quiera, pero Mara lo dijo acá”.

Analía insistió en que el origen de la pregunta provenía de dichos frente a cámara: “Lo que pasa es que Mara ayer lo dijo acá, que Dani no había podido entrar. Que había podido entrar una sola vez y que no había podido llevarle el audio de las nenas y demás”. Nancy Pazos sumó otra perspectiva: “Eso queda claro. Lo que pasa es que en el fondo lo que ella percibió es que nosotros estamos tratando de indagar en algo que no es“.