Después de dos meses prófugo, la policía logró detener a Abel Guzmán, el colorista acusado de asesinar a su compañero Germán Medina de un balazo en la peluquería Verdini, ubicada en el barrio de Recoleta. Guzmán fue capturado mientras cortaba el pasto en una casa de Moreno.

Facundo Verdini, dueño del local donde ocurrió el crimen, expresó su alegría y asombro ante la noticia. "Estaba a 10 minutos de donde estoy trabajando ahora", destacó Verdini.

Verdini relató: "Me enteré por teléfono debido a la cantidad de mensajes que recibí. Yo estoy trabajando y no vi la televisión ni las noticias, pero me da alegría saber que lo atraparon". El reconocido coiffeur consideró que la recompensa de 5 millones de pesos ofrecida fue clave para el desenlace de la búsqueda tras 10 semanas de investigación. "

Estoy trabajando en mi otra peluquería de Parque Leloir, en otra sintonía. Pero no puedo creer que lo hayan atrapado a 10 minutos de donde me encuentro ahora, o a veinte minutos de mi casa. Uno pensaba que estaba en otro país. La gente común pensaba 'se fue a Paraguay o Bolivia, y no lo agarran más'. Y pueden estar escondidos a la vuelta de tu casa", subrayó.

Verdini concluyó: "La verdad es que ya había pasado mucho tiempo, por suerte lo capturaron y se hizo justicia por Germán".

Puede interesarte

Germán Medina, colorista, fue asesinado de un disparo en la cabeza en la peluquería Verdini, ubicada en la calle Beruti al 3017, en el barrio porteño de Recoleta. Desde que Guzmán escapó por la ventana tras matar a su compañero de trabajo, no se supo nada más sobre su paradero hasta su detención este miércoles en Moreno.