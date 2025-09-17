El ex Gran Hermano se encuentra peleando por su vida tras el brutal accidente que sufrió con su moto el pasado viernes y su familia y amigos están más unidos que nunca para transitar este difícil momento.

A medida que los días transcurren, los seres queridos de Thiago comienzan a hablar con los medios de comunicación y a dar más detalles de su evolución. En las últimas horas, en Cortá por Lozano tocaron el tema y reveló cómo está transitando Daniela Celis, mamá de Laia y Aimé, esta situación.

“Claramente amamos a Dani y Thiago -arrancó diciendo la conductora-. Son dos personas muy queridas, por eso también esta repercusión y esta tristeza e incertidumbre, con respecto a su estado de salud. Yo hablé con ella, el fin de semana por mensajes, y estaba muy angustiada. La familia de Daniela está al cuidado de las niñas y, básicamente, lo que ella me decía es ‘hay que rezar’”, comentó Vero Lozano.

A este relato, se sumó Vicky Xipolitakis, que también logró comunicarse con Pestañela. “Yo pude hablar hoy con Dani, me dijo prácticamente lo mismo, textual sus palabras fueron ‘por favor, ayúdenme con esto de prender velitas, rezar y pedir por su salud. No quiero que mis hijas queden sin papá, por favor, cadena de oración. La fe mueve montañas’”, expresó, conmovida.

Por último, la conductora del programa remarcó la importancia de la contención y el trabajo médico que está recibiendo el joven. “Es una instancia compleja para Thiago, los profesionales están haciendo absolutamente todo y la y las creencias ayudan, al igual que su edad, al ser un chico joven, eso está de su lado”, concluyó Vero Lozano, tratando de llevar un mensaje de esperanza dentro del difícil panorama.