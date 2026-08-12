El futbolista Lionel Messi decidió este miércoles dedicarle unas conmovedoras palabras a su padre Jorge, fallecido a los 68 años el 8 de agosto pasado en Rosario. En el mensaje, el capitán argentino habló del dolor por su pérdida, recordó el intenso vínculo que mantuvieron durante toda su vida, deslizó que está cerca de su retiro profesional y reveló cómo atravesó el último Mundial, marcado por el deterioro de la salud de su héroe.

En un extenso e inusual descargo a través de sus redes sociales, el máximo ídolo del fútbol compartió una foto suya junto a Jorge Messi y sumó un mensaje sobre su futuro profesional.

El delantero del Inter Miami reconoció que sabía que Jorge estaba sufriendo y que su muerte significaba el final de ese padecimiento, pero lamentó que haya ocurrido demasiado pronto.

"Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", escribió Lionel.

Uno de los pasajes más fuertes de la carta está relacionado con el Mundial 2026. Messi contó que su padre le había pedido durante mucho tiempo que disputara una nueva Copa del Mundo tras la consagración en Qatar 2022, pero que su estado de salud empeoró justamente antes del comienzo de la competencia en Norteamérica.

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que iba a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar", recordó el capitán del seleccionado nacional.

Mientras Argentina avanzaba en la competencia, Jorge atravesaba un momento cada vez más delicado. El propio futbolista contó que esperaba que su papá pudiera recuperarse y llegar a la final del 19 de julio para verlo jugar.

"Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", recordó el astro sobre la internación de su papá en un sanatorio de Rosario.

Pero esa posibilidad finalmente no se concretó. Argentina llegó al partido decisivo del Mundial 2026 frente a España y terminó perdiendo la final.

Para Messi, además del golpe deportivo, la Copa quedó marcada por la preocupación permanente por su padre. De hecho, admitió: "Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien".

"Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más", reconoció el jugador.

Después de cada partido, según relató en su carta, Lionel esperaba recibir el mensaje de Jorge. Su ausencia se convirtió para él en una señal de la gravedad del cuadro que atravesaba.

Leo también aseguró que quería ganar aquella final para poder llevarle el trofeo a su padre.

"Cuando llegué (a Rosario), creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos", dijo.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", sumó el delantero, anticipando el final de su trayectoria profesional.

Carta completa de Lionel Messi a su padre

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que iba a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

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No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí.

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.