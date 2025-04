La diva estuvo presente en "Mirtha, El Mito" e hizo un especial pedido a su público vaticinando el día en que ya no esté en este mundo.

Mirtha Legrand recibió un homenaje en vida de José María Muscari, donde el director teatral desplegó un gran espectáculo bajo el nombre de "Mirtha, El Mito".

Si bien se había especulado con que la diva podría no estar presente, finalmente asistió al Palacio Libertad. Allí, atravesó por varios estados de ánimo pero el que predominó fue la nostalgia y melancolía.

Al principio, lo que le surgió fue realizar un reclamo a su hija Marcela Tinayre y sus nietos Nacho y Juana Viale por no acompañarla: “Le he dedicado mi vida a esta profesión. El público siempre me ha distinguido con su cariño. Nunca he tenido nada desagradable, ni un gesto. Todo el mundo me abraza, me besa y soy la mujer más feliz del mundo. Me hubiera gustado que mi familia esté aquí esta noche. ¡Son difíciles, eh! ¡Qué barbaridad! Ustedes son mi familia".

“Todo lo que vieron en este escenario es verdad sobre mi vida , lo bueno y lo malo .

Quiero que este espectáculo lo vea todo el mundo, esto es maravilloso. Quiero que lo vea toda mi familia”



La gran MIRTHA LEGRAND sobre mi obra MIRTHA EL MITO pic.twitter.com/uO9jYxSzAz — Jose Maria Muscari (@muscarijoseok) April 2, 2025

Y, luego, hizo un especial pedido al público donde no pudo contener sus lágrimas de felicidad: "Solo les pido una cosa. Yo soy muy grande, muy mayor. Y cuando me vaya de este mundo no me olviden. Esto es demasiado... Me he emocionado tanto... Todo lo que han visto es verdad. ¡Yo voy a recomendar esto a todo el mundo!"