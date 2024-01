A pesar de haber sido eliminada, Catalina Gorostidi se ha convertido en una de las participantes más polémicas de "Gran Hermano 2024". La exintegrante de las "Furiosas", con altas probabilidades de ingresar al repechaje, ha protagonizado conflictos con varios concursantes fuera del reality de Telefe. Recientemente, Catalina enfrentó a Florencia, quien la acusó de acosarla.

Catalina y Florencia son las últimas concursantes eliminadas de "GH" y, a pesar de su mala relación en la casa, han tenido que encontrarse en diferentes programas, donde mantienen su marcada enemistad.

En el programa "Streaming Room" de Telefe, las ex participantes tuvieron un fuerte enfrentamiento que inició con una encuesta que mostró que Catalina era la ex concursante con mayor apoyo, obteniendo el 65% de los votos frente al 34% de Florencia. Sin embargo, la situación alcanzó su punto álgido cuando Florencia acusó a Catalina de haber sido víctima de bullying por parte de la ex "furiosa" de "Gran Hermano".

Ante la victoria en la encuesta, Catalina expresó: "Ay, qué pena, cariño. Gracias gente". En respuesta, Florencia emitió un juicio de valor sobre el resultado: "Las encuestas hablan de cómo está la sociedad también. Siempre voy a estar con la frente en alto y voy a bancar mi postura: no a la violencia verbal y psicológica, no al bullying", dijo.