Juliana Furia Scaglione utilizó sus redes sociales para hacer un reclamo a sus seguidores, y no fue la primera vez que lo hace ya que hace días publicó un duro comunicado en el cual remarcaba que sus seguidores tengan más control de sus acciones.

En esta oportunidad, aprovechó que está en búsqueda laboral (limpieza de Imagen), y les advirtió a sus seguidores que su productora se encarga de eso y no ellos Fue por esto, que acudió a su cuenta oficial de Instagram para volver a remarcar ese detalle así como también para comunicar que seguirá haciendo sus vivos diarios.

¿Qué pasó entre Furia y su seguidores?

“Furiosos, en redes sólo pueden armar tendencias sin el logo de la productora. Apagones, blindajes, ¿quién los activa? No tengo control sobre mi propio fandom. Es absurdo”, comenzó la doble de riego. Y remarcó: “Estamos tratando de eliminar las fake news. Cuarta vez que lo pido”.

Por su parte, continuó: “¿Por qué explico esto? Porque el fandom, o los fans, que a mí no me gusta llamarlos así, no son dueños de mi vida sino que son gente que se representa o me quiere. Lo que es laboral no pueden meterse en absolutamente nada.” Asimismo, volvió a hacer énfasis en el aspecto laboral: “Ni en contratos, ni en nada. Ustedes están solamente para divertirse y acompañarme en esto. No me manden mensajes de chusmeríos, no me interesa. Simplemente, a trabajar”.

En conclusión, Juliana Furia Scaglione recalcó que usa sus redes para poder hacer visible su trabajo, y cerró: “Les pido por favor organización, no lo repito más”. “No pueden recaudar dinero bajo mi nombre. No pueden hacer colectas. No pueden. No pueden exigirme nada que sea mi vida personal ni laboral”.