El músico Simón Nattanael Alvarenga, mejor conocido como Callejero Fino, debutó como participante en Bake Off Famosos Argentina (Telefe) y habló con el jurado de su cambio de vida después de cumplir 6 años de prisión domiciliaria y libertad condicional, que lo llevó a poder reinsertarse socialmente.

¿Quién es Callejero Fino?

El cantante de cumbia y RKT debía realizar 6 cupcakes en homenaje a un "momento glorioso de su vida", y eligió la noche en la que dio su primer recital en el Estadio Luna Park y le pidió casamiento a su pareja.

"Esto representa mucho. Fue un momento bisagra de mi carrera. Nunca imaginé que iba a pisar ese escenario. Yo estuve con arresto domiciliario y anunciamos el Luna Park el día que me sacaron la pulsera", explicó Callejero Fino ante el jurado al mostrar sus cupcakes de cacao, rellenos de chocolate y café, con figuras de pasta comestible.

Maru Botana quiso saber más de la vida del cantante, por lo que lo indagó acerca de los motivos de su encarcelamiento. "No tomé buenas decisiones en mi vida y estuve con gente con la que no tenía que estar, y en situaciones en las que no tenía que estar", le dijo Callejero a Maru.

En 2022, el músico que saltó a la popularidad masiva en este 2022 con el éxito Tu turrito, estuvo como invitado a PH, Podemos Hablar (Telefe) y habló del tema.

Sobre lo que haría si pudiese hablar con él mismo cuando tuvo problemas con la ley, dijo. "Lo agarro del cuello y me lo llevo porque no podría hablar con ese pibe. Le diría que vaya a dormir a casa con mamá y con su hermana. Que haga caso. Ese día iba a patalear pero después me lo va a agradecer. Estaba demasiado metido en las drogas y salí haciendo música, es la mejor manera posible", sentenció en ese momento.