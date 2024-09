Al parecer el desembarco de Furia Scaglione y Alex Caniggia en el streaming fue más que breve, ya que este viernes, tras apenas dos meses, anunciaron el final de su programa.

La polémica exparticipante de Gran Hermano, quien decidió renunciar a Telefe, y el hijo del exfutbolista conducían el stream Toda por el canal Carajo, caracterizado por ser de ideología libertaria, es decir, afín al gobierno de Javier Milei.

Así fue como el “Nieto del viento” confirmó el cierre del ciclo. “Todo tiene un final, y este programa hoy culmina, con la música y la ropa que me fascina. Al haiter le digo que no sea tan bobina, porque próximamente me verá en la TV pero no será en la Argentina”, dijo.

Dos meses duró el stream de Alex Caniggia en Carajo, ni Furia pudo salvarlo. Fin. pic.twitter.com/nIOchFzsXg — mauro (@MauroFdz) September 14, 2024

El mediático, al menos, reconoció que “fue muy poco tiempo” el que duró el programa, aunque Furia ni siquiera. “Es un montón, ya que casi siempre estábamos en los primeros puestos”, sostuvo.

El contenido no superaba los 3 mil views y en las últimas semanas llegó a bajar a 1,9 de viewers, de acuerdo con las mediciones. “La gente piensa que vamos a llegar a los 50k en dos meses y en un proyecto nuevo eso no va a pasar”, lamentó Alex.