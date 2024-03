El presidente Javier Milei habló este domingo por la noche sobre el asesinato del playero de 25 años quien fue ejecutado en apenas segundos en la ciudad de Rosario, en el marco de la escalada de violencia impulsada por las bandas narcos en la última semana. “No vamos a parar hasta que haya justicia”, expresó el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta de X y apuntó: "Son ellos o nosotros".

Milei, quien dispuso el envío de fuerzas de Seguridad federales a la ciudad santafesina para intentar calmar la ola de asesinatos, destacó que el joven de nombre Bruno “tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría”. Acompañó su posteo con una foto de la víctima, frente al Congreso, durante la asunción presidencial.

A su vez, envío sus condolencias a Jimena, esposa del playero acribillado, y a su pequeño hijo, así como a los familiares de los otros tres ciudadanos asesinados por sicarios. "Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia”, afirmó.

El Presidente culpó también a los gobiernos kirchneristas y socialistas que estuvieron al frente de la provincia en los últimos 20 años por la situación actual de Rosario. "Entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana", indicó.

Milei sostuvo que están "enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad". En ese sentido, dejó una contundente afirmación: "Mientras sea Presidente no vamos a dejar de perseguirlos", sostuvo.

Puede interesarte



A su vez, respaldó las requisas en las cárceles que ha implementado el gobernador Maximiliano Pullaro desde que asumió en diciembre, con especial foco en aquellas dependencias que alojan a detenidos por narcotráfico de alto perfil.

"No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario", afirmó Milei.

Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar… pic.twitter.com/kI5doQXECp — Javier Milei (@JMilei) March 10, 2024

Las inspecciones de las últimas semanas estuvieron acompañadas por imágenes difundidas por el gobierno de Santa Fe a la prensa, donde se ve a los presos con torsos desnudos, sus manos atadas por la espalda y sentados de manera ordenada en filas. Los operativos recuerdan a los que implementó Nayib Bukele en El Salvador contra las pandillas.



Las últimas requisas y el cese de algunos privilegios de los detenidos por narcotráfico -como la posibilidad de contar con teléfonos celulares, delivery de comida a la cárcel y visitas íntimas en cantidad por semana- habrían impulsado la ola de violencia que en los últimos día se cobró la vida de dos taxistas, un chofer de trolebús y, en las últimas horas, la del playero.

"Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden. Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos", ratificó Milei en una clara postura.

El Presidente sostuvo que su Gobierno no negocia con el crimen organizado. "No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros", lanzó.

Por último, ratificó el respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien este lunes se trasladará a la provincia para implementar el operativo federal, con una arenga: "Ni un paso atrás, Ministra @patobullrich".