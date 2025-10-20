El silencio de la madrugada se rompió en el frigorífico de Recreo, cuando un guardia de seguridad fue sorprendido por dos hombres armados con un cuchillo. El hecho ocurrió pasadas las dos de la mañana de este lunes, en el sector lateral del establecimiento, ubicado entre Artigas y Ruta 5, donde la oscuridad suele jugar a favor de los intrusos.

“Entraron dos personas, me cortaron con un cuchillo”, alcanzó a decir el trabajador por radio antes de que su voz se perdiera entre interferencias. El mensaje llegó al Destacamento Recreo Sur, que de inmediato envió un móvil policial y una ambulancia del 107.

Al llegar, los agentes encontraron al hombre con varios cortes en el brazo izquierdo y en el pecho, aunque consciente y fuera de peligro. La víctima fue identificada como Víctor Dionisio S., de 48 años, quien relató que los agresores habían violentado el tejido perimetral del frigorífico para ingresar al predio.

Un ataque en la oscuridad

Todo ocurrió en cuestión de segundos. El guardia estaba realizando su ronda habitual cuando detectó movimiento detrás de un montículo de palets. “Uno me empujó, el otro me tiró un puntazo”, dijo después en el hospital. Los atacantes, al verse descubiertos, salieron corriendo hacia una zona de descampado sin llegar a robar nada.

Tras el ataque, el trabajador fue trasladado al Hospital Protomédico, donde recibió curaciones y una recomendación médica: reposo por varios días.

Guardia herido en un intento de robo. Foto: Gentileza

Pese al rápido despliegue de móviles por el área, los agresores lograron escapar. La policía rastreó los alrededores, incluso el sector de vías del ramal F del Ferrocarril Belgrano, pero no se hallaron rastros de los sospechosos.

No es la primera vez que el frigorífico sufre hechos de este tipo. En los últimos meses, los delincuentes han intentado ingresar de madrugada para robar cables, metales o herramientas, aprovechando las zonas con escasa iluminación y la amplia extensión del terreno.

Zona de riesgo

El Frigorífico Recreo, ubicado a la altura del kilómetro 478 de la Ruta Nacional N°11, se ha convertido en una zona marcada por reiterados intentos de robo. “Siempre vienen por los cables o el cobre. Cuando no hay luz, se meten por el alambrado”, confió una fuente policial.

La combinación de pastizales altos, tramos sin custodia y sectores en penumbra vuelve el predio vulnerable ante las incursiones nocturnas.

El hecho está siendo investigado por la comisaría 16ta. de Recreo.

El caso quedó a cargo de la Comisaría de Recreo Sur, que inició actuaciones por tentativa de robo y lesiones leves, con conocimiento del fiscal en turno. Los investigadores trabajan para revisar cámaras de la zona y determinar si los agresores actuaron con apoyo externo o en solitario.

Mientras tanto, el sindicato que agrupa al personal de seguridad pidió reforzar la iluminación y las rondas nocturnas en el perímetro del establecimiento.