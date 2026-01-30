Este jueves fue una noche especial en MasterChef Celebrity (Telefe). Los participantes tuvieron que cocinar risotto, pero se vieron distraídos por una insólita pelea entre Wanda Nara y Maxi López... ¡en italiano!

Todo comenzó cuando Damián Betular le pidió a la conductora que anuncie la consigna en italiano. Mientras daba las indicaciones, la presentadora se interrumpió a sí misma para dirigirse hacia su ex. "Che succede, Maxi con questa cara di cu...?“. ”Parli benissimo l’italiano“, respondió el exfutbolista, elogiando la fluidez con la que Wanda habla el idioma.

Tras el halago, la hermana de Zaira dijo que vivió 15 años en Italia. “Allá dejé una parte de mi vida”, dijo en italiano la rubia, entre risas. López aprovechó y le hizo también —también en italiano— un reclamo sobre el divorcio: “Trae algunas cosas que quedaron de la primera administración”. Molesta, Wanda replicó: “No quedó nada, solo algunas cosas por pagar. Luego te mando las facturas”.

Para finalizar la discusión, la “Bad Bitch” cerró con una feroz frase: “¡Non rompere il cazzo, Maxi!“, que significa ”no rompas las bo...“.