La conductora se encuentra de vacaciones por Italia junto a unas amigas y registró un curioso momento provocado por el oleaje del mar

Por estos días, Nati Jota se encuentra de vacaciones por Italia en compañía de dos amigas, entre ellas, la también presentadora, Lelu Mendiguren.

Así la cosa, durante un paseo marítimo por la isla de Capri, el grupo de mujeres sufrió un percance provocado por el fuerte oleaje del agua y la escena quedó registrada en sus redes sociales.

“Nos agarró un oleaje fuerte. El capitán puso la canción de Titanic. Natuti colisionó”, escribió Mendiguren sobre un video que subió a sus historias de Instagram en el que se ve cómo Nati Jota intenta pararse, pero pierde la estabilidad hasta caerse en uno de los asientos de la pequeña embarcación que fue golpeada por las olas turquesas de la zona.

En tanto, a través de un posteo que subió a su feed, Nati compartió el mismo video junto a otras fotos posadas en el mismo paisaje. Y dio su punto de vista sobre el movimiento del barco. “Se empezó a picar el mar y antes de que me quede tiesa esperando a que se me vayan las ganas de vomitar y el miedo a que se diera vuelta (?), al muchacho del bote le pintó gracioso y puso Titanic. Se ve que a mí me pintó más graciosa y quise imitar la pose clásica de dicha peli; a la que no le dio gracia fue a la chica a la que me le caí encima”, se rio la conductora de Sería Increíble (Olga).