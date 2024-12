Una noche que prometía diversión en la fiesta "Malibú", realizada en el kilómetro 585 del río Paraná, terminó en tragedia cuando dos embarcaciones colisionaron cerca de la Isla La Paciencia. La lancha "Anita", con nueve tripulantes a bordo, fue embestida por otra embarcación ("Samira"), cuyo conductor tras el impacto se dio a la fuga. El saldo: un hombre muerto, identificado como Adrián Javier Taborda, de 35 años, y ocho personas heridas, trasladadas al Hospital Cullen.

El testimonio de una sobreviviente de la "Anita" revela el caos vivido en el momento del impacto. "Estábamos regresando al Náutico Sur cuando vimos que venían directo hacia nosotros. Mi novio estaba en la punta haciendo señas con una linterna, pero la otra lancha no tenía luces y venía muy rápido, llena de gente", relató la joven.

"Nos pasó por encima"

"Lo único que escuchamos fue '¡Ese chico, no nos ve..., no nos ve!'. No pudimos esquivarlos. La punta de su lancha pasó por encima de la nuestra, nos agachamos, pero golpearon en el medio. Algunos de ellos cayeron al agua también, pero no se detuvieron. Nos dejaron solos".

La desesperación se mezcló con la necesidad de actuar rápido. "Nuestra lancha estaba dañada, pero pudimos movernos un poco hasta el Náutico para pedir una ambulancia. Era eso o quedarnos a la deriva".

Puede interesarte

"Estamos devastados"

Adrián Taborda, era un amigo cercano del grupo, perdió la vida en el acto. "Era una persona increíble… Estamos devastados. La bronca es enorme, no solo por lo que pasó, sino porque quien nos chocó se dio a la fuga y nunca trató de ayudarnos", expresó la sobreviviente.

Las autoridades ya intervienen en el caso, bajo la supervisión de la fiscal federal Dra. De la Torre. Las primeras medidas incluyen la búsqueda del responsable, la identificación y detención del conductor de la lancha "Samira", así como pruebas de alcoholemia y narcolemia. Además, se procederá al secuestro y requisa de la embarcación involucrada.

Mientras se esperan avances en la investigación, los sobrevivientes luchan por recuperarse física y emocionalmente, enfrentando las secuelas de una noche que marcó sus vidas para siempre.